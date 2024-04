WhatsApp deja de funcionar: a partir de mayo no estará más en estos celulares

Chau WhatsApp: los celulares que se quedan sin soporte en mayo

El mensajero WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada a nivel mundial y su éxito se basa en la compatibilidad con una gran cantidad de equipos celulares. Sin embargo, con el paso de los años hay celulares para los que la app deja de dar soporte.Tal es el caso de una amplia variedad de teléfonos móviles para los cuales Meta, la compañía dueña de WhatsApp, ya no brindará soporte alguno.Debido a esto, puede ser que no puedan recibir las próximas actualizaciones del mensajero.Además, como regla general, hay que tener en cuenta que WhatsApp no suele funcionar en smartphones que tengan más de 7 años de antigüedad.Según la última información publicadas por WhatsApp, la aplicación de mensajería será compatible únicamente con celulares que tengan el sistema operativo Android 5.0 o superior, publicó. En tanto, por el lado de Apple, el mensajero requiere que los equipos móviles tengan sistema iOS 12 o más reciente.A continuación, el listado de los teléfonos Android que ya no recibirán actualizaciones de WhatsApp de manera oficial a partir de mayo de 2024:Galaxy S3 Mini VEGalaxy Ace PlusGalaxy CoreGalaxy Note 3 Neo LTE+Galaxy Express 2Galaxy Note 3 N9005 LTEGalaxy Note 3 N9000Galaxy S4 mini I9195 LTEGalaxy S4 mini I9192 DuosGalaxy S4 mini I9190Galaxy S4 mini I9195 LTEGalaxy S4 zoomGalaxy S4 ActiveGalaxy S4 I9505Galaxy Mega 6.3Galaxy S4 I9500Galaxy S4 Duos I9502Galaxy Grand DuosGalaxy GrandAscend G525G629GX1sY625Y3Ascend Y550C199Honor 3C 4GAscend P6 SAscend P6Xiaomi Mi2sLG Optimus L7LG Optimus 4X HD P880LG Optimus G ProLG Optimus GSony Xperia E3Sony Xperia Z1Motorola Moto GMotorola Moto XLenovo S890Lenovo A6600Lenovo P70Lenovo A858TLos usuarios que tengan alguno de los celulares anteriores pueden recibir una notificación de WhatsApp que indicará que ya no podrán seguir utilizando la popular aplicación de mensajería.