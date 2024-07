Entre Ríos saldará una deuda por 65 millones de dólares

Entre Ríos cancelará en agosto el segundo vencimiento del año de la deuda de 65 millones de dólares que debe desembolsar la Provincia para honrar su compromiso externo, tras el pago que se efectuó en febrero.



Uriel Brupbacher, secretario de Presupuesto y Finanzas de Entre Ríos, confirmó que el pago se hará efectivo, para lo cual tendrán un período de compra de dólares oficiales. De esa manera, el Gobierno deja de lado en esta coyuntura la opción de reestructurar la deuda como se deslizó en el inicio de la gestión.



“Está hecha la reserva para el pago y empezamos la semana del 29 de julio a hacer la compra de los dólares. El Banco Central nos autoriza a comprar el 20% del total por día, por lo cual en cinco días estaremos realizando la compra para saldar los 65 millones de dólares”, contó el funcionario.



De dónde proviene el dinero

Para pagar este vencimiento de deuda en moneda estadounidense, el Gobierno de Entre Ríos usará parte de los créditos en pesos que viene utilizando para afrontar también otras cuestiones de la administración pública.



“El dinero es fungible y al ser una única caja, lo vamos trabajando. No es que tomamos una deuda para esto o aquello, sino que nos manejamos con todas las herramientas que nos dé el mercado. Algunas son para financiar obra pública. Estamos trabajando con algunos préstamos de Banco Nación y todo lo que el mercado ofrezca a buenas tasas”, explicó.



Según Brupbacher, la renegociación de este compromiso con acreedores externos se dará “cuando la macro mejore y el posicionamiento del país en los mercados internacionales tenga otra perspectiva”. Y apuntó: “Hoy con tasas altas, con los soberanos que no tienen buenos rendimientos, un riesgo país alto, es difícil sentarse a negociar con mejores cláusulas que las que tenés”.



“Sentarse a negociar con peores cláusulas no tiene sentido. Es preferible hacer el esfuerzo, pagar y por lo menos evaluar en febrero qué es lo que el mercado acepta”, sostuvo el número dos del Ministerio de Hacienda y Finanzas que lidera Julio Panceri.



Frente a este escenario, argumentó: “Vamos atados fundamentalmente al éxito de la Nación. Los bonos nuestros están siempre por debajo del soberano. Cuando Nación logre mejores tasas, podemos acoplarnos detrás de ellos y empezar a charlar en otros términos. Hoy no tiene sentido porque estaríamos renegociando deuda a peores condiciones”.





Emisión de Letras ER 2024



Los números todavía no cierran en cero. Las finanzas de Entre Ríos son deficitarias y es por ello que la búsqueda de financiamiento es constante para cubrir distintos frentes, aunque aún dista de ser alarmante. De todas maneras, ante eventualidades que puede imponer el escenario incierto del país, se creó el Programa de Letras ER 2024.



En relación a este decreto, argumentó: “Venimos trabajando en varias herramientas financieras. Desde la simple toma de los adelantos transitorios del agente financiero hasta esta herramienta que es la emisión de Letras. Pero esta emisión es solamente un esquema que tenemos armado por las dudas. Hoy no están dadas las condiciones del mercado”.



Asimismo, aclaró: “Han salido varias provincias a colocar Letras y sinceramente con muy poco éxito. No son atractivos para el mercado. No tiene sentido que salgamos, pero sí hay que tenerlas por las dudas. Ante la situación compleja del país no podemos ser ajenos; el desacople financiero puede venir en cualquier momento, entonces tenés que tenerlas. Pero no es para utilizarlas”.



Consultado al respecto, reconoció que es un posible auxilio, pero aclaró que “sólo si se necesita”. “Si lo necesitás de un día para otro, con nuestra burocracia te lleva a hacer un decreto, que lo firme el gobernador y se nos puede ir una semana. Por ello, tenemos la herramienta por las dudas, sin fecha de utilización”, agregó en declaraciones a Dos Florines