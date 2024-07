Allanaron comedores sociales y encontraron depósito con alimentos en mal estado

Larealizó 24 allanamientos sobreinvolucrados en presuntos casos de extorsión contra beneficiarios del programa de Potenciar Trabajo y defraudación a la administración pública.El expediente está a cargo del juezy el secretarioLa causa ya tiene unos 40 imputados de organizaciones como elentre otras. En varios lugares encontraron alimentos vencidos y en mal estado que habían recibido por parte del Estado -provincial o nacional- en el mes de enero yLos funcionarios judiciales estuvieron acompañados de 24 grupos de efectivos de la Prefectura naval Argentina para preservar las pruebas, tomar fotografías e. Secuestraron documentación, planillas de asistencia a movilizaciones, cuadernos, computadoras y otros objetos que serán peritados.Los investigadores que intervinieron en el operativo se mostraron “sorprendidos e indignados” al llegar a un galpón, denominadoque pertenece a la organización piquetera de izquierda MTD-Teresa Rodríguez ubicado en la localidad de Florencio Varela. Detrás de la puerta del lugar donde se cree que los referentes extorsionaban a las personas que recibían planes para que asistan a las marchas, descubrieron. HabíaEsos alimentos, según refieren los responsables del lugar ubicado en la calle 511 al 3000 en Florencio Varela,por la provincia de Buenos Aires”., fue la justificación. El juzgado aún no determinó si ese es el verdadero origen de la comida que lleva allí más de seis meses. En algunos envases de “Leche en polvo entera Vidalac”, tienen estampado una inscripción en negro que dice:. Varias partidas de ese y otros insumos están vencidos.El juzgado solicitó la intervención del Ministerio de Capital Humano, a cargo de, porque en otros comedores también encontraron alimentos, pero no tantos como en el depósito delEn la puerta quedó una consigna de Prefectura. También se solicitó que la dirección de Bromatología de la localidad tome muestras para realizar análisis.La investigación judicial contra dirigentes sociales y piqueteros porque comenzó en el juzgado federal dey en la fiscalía detiene, al menos, una derivación de máxima importancia en el juzgado federal de. Tal como informó este medio a lo largo de 44 legajos se investiga a más dede merenderos, comedores y entre otros lugares, cooperativas de trabajo, que utilizaban la misma metodología para presionar a los beneficiarios del entonces programa Potenciar Trabajo para queEn ellas debían vivar a los candidatos a gobernador y presidente de la nación de Unión por la Patria. La mayoría de las organizaciones investigadas integran lay entre ellas destacan el Movimiento Evita, que encabeza; Barrios de Pie, dey la Corriente Clasista y Combativa deTambién se pesquisan organizaciones piqueteras de izquierda como el Polo Obrero, referenciado enLibres del Sur, su principal líder es, el Frente de Trabajadores Combativos (FTC) y, entre otros, el MTD-Movimiento Teresa Rodríguez.Al juzgado de Armella recayeron -en mayo- dos expedientes en los cuales Casanello se declaró incompetente porque las llamadas al 134, el número habilitado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para realizar denuncias por las presiones que recibían los beneficiarios de planes sociales,cuya jurisdicción correspondía al Juzgado Federal Quilmes.Por una cuestión práctica, el magistrado y su secretario,, dividieron las dos causas en 44 expedientes agrupados en movimientos sociales, agrupaciones políticas, piqueteras, etc. Las diligencias judiciales y de investigación en el campo se canalizan a través de Prefectura Naval argentina, una de las fuerzas federales que responden a la ministraNo se descartan medidas similares a otros lugares. Varias de las denuncias dejaron de ser anónimas ya que se presentaron personalmente los testigos para declarar contra los dirigentes sociales que los extorsionaban.