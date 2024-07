El secretario de Salud brindó a UPCN precisiones sobre los francos adeudados

Integrantes de la comisión directiva del Sindicato se reunieron con el Secretario de Salud de la provincia, Daniel Blanzaco, para avanzar en la resolución de reclamos del sector. Se dieron precisiones respecto a la implementación del pago de los francos adeudados en Enfermería.



El encuentro se realizó a pedido de UPCN con el objetivo de contener los reclamos de Enfermería, luego de que el Ministerio resolviera aplazar la paritaria que estaba prevista para el miércoles pasado. "Habiéndose postergado esa audiencia, solicitamos una reunión urgente para no demorar temas que son importantes para algunos sectores de salud", comentó la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez.



Durante el encuentro –del que también participaron la Directora de Enfermería,Elisabet Franco; la coordinadora General de Gestión Ministerial, Gabriela Diez; y la Directora de Recursos Humanos, Beatriz Brandan– se habló acerca de la implementación del pago de los francos de Enfermería, que se coordinará con el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Ajustes y Liquidaciones. "La Resolución 2411 ordena un relevamiento de los francos adeudados, con columnas para completar indicando los años 2022, 2023 y hasta mayo de 2024. Lo que genera mayores dudas es qué pasa con los años anteriores", expuso la dirigente gremial. Y apuntó: "que la Directora General de Enfermería explicó que tuvo comunicación con los gestores de enfermería para aclarar la planificación de francos y como deben informar cada expediente".



También se precisó que "se van a contemplar los centros de salud, emergencias sanitarias y alguna otra institución que incluya enfermeros a los que se deben francos", afirmó Domínguez y remarcó que este tema fue planteado por UPCN.



Otro punto que se dejó asentado es que el relevamiento se realizará "teniendo en cuenta a todos los enfermeros que revistan en la carrera, cualquiera sea la situación de revista, sean titulares o suplentes, y más allá de la repartición a la que pertenezcan".



"Si bien no hay precisiones, para la liquidación se van a considerar los días de franco tomando un promedio salarial del año sobre la base de la actual situación de revista", añadió la dirigente gremial.



Por otro lado, el Sindicato pidió ser parte de la negociación respecto a cómo se van a pagar los francos adeudados, en cuántas cuotas y si va a haber tope para la primera cuota. "Si el agente tiene un franco y se divide en seis cuotas, el monto será insignificante. Por eso a la liquidación hay que verla de acuerdo al presupuesto, pero también de acuerdo a la conveniencia del trabajador", resaltó Domínguez, quien concurrió al encuentro acompañada por la Secretaria Gremial, Cristina Melgarejo, y las integrantes de la comisión directiva Patricia Sanabria, Jorgelina Berta y Ester Noemí Santa María.



“Cumplir el relevamiento”



La Secretaria Adjunta de UPCN instó a los directores de los distintos nosocomios a cumplir el relevamiento dispuesto por la Resolución 2411. "Sobre todo los hospitales más grandes, porque hasta ahora algunos no han enviado los datos y eso impide avanzar sobre el conjunto de la información. Además, si no se cuenta con estos datos, no se va a lograr el pago en término, tal como se habló en paritaria", expuso al respecto.



"Más allá de que son los gestores de enfermería los que tienen que hacer el trabajo puntual, hay una responsabilidad de las autoridades", cuestionó y remarcó que "no puede ser que el Ministerio ponga un plazo y no se respete".



"Sobre esta cuestión el Secretario de Salud manifestó que desde el Ministerio y la Dirección General de Enfermería se está en comunicación con todos los efectores para acelerar las tramitaciones", detalló Domínguez.



En relación a la planilla del relevamiento, comentó: "Hemos detectado planillas donde falta la firma del director o del agente, y eso impide cumplir con los requisitos". Por eso pidió que se respete el instructivo. "Hay que tener cuidado para que esto se cumplimente lo más rápido posible para no afectar ni individualmente ni al conjunto del hospital", acotó.



Asimismo, UPCN dejó asentado que "el relevamiento no cierra ninguna vía de reclamo en caso de detectar inconvenientes". Otros temas

Durante la reunión, el Sindicato volvió a plantear temas que no se trataron en la paritaria, entre ellos la problemática respecto a la programación de los horarios laborales en el Hospital Dr. Enrique Fidanza. "Por la planificación que impone el Ministerio al sector de enfermería, este tema no se solucionó, lo que trae problemas a los trabajadores por el transporte y los turnos. Por lo tanto, se pidió que se revea este tema", informó la dirigente gremial. Comentó que "el secretario de Salud se comprometió a hacerlo, pero, como hay varias instituciones que tienen similar situación, buscarán dar una respuesta que contenga a todas y que no sea una decisión aislada para Fidanza".



Otra situación que el Sindicato mencionó en el encuentro con Blanzaco se relaciona con el cambio en el mecanismo de guardias en el Hospital Materno Infantil San Roque. "Tras más de 20 años de implementar una misma metodología de trabajo para cubrir las guardias en los sectores Comunicaciones y Celadores, entre otros, esta se modifica y los turnos caen en horarios en que no hay colectivos, lo que imposibilita llegar al lugar de trabajo", señaló la Secretaria Adjunta. Y agregó: "Además estamos preocupados porque la dotación no alcanza para cubrir las guardias. Por lo tanto, si no se mantiene el sistema histórico, habrá problemas para cubrirlas".



En referencia a los agentes sanitarios, se acordó abordar en paritarias la resolución de situaciones que afectan a los promotores de salud.



El Sindicato también advirtió que se está desvirtuando la normativa referida a la Comisión de Suplentes. "Insistimos con que se cumpla la resolución que determina que los trabajadores más antiguos siempre tienen que tener prioridad para la cobertura de suplencias, cosa que no se está haciendo, sobre todo en Enfermería", expuso la Secretaria Adjunta.



En el encuentro con las autoridades de Salud se decidió una fecha tentativa para dar continuidad a la paritaria. "En principio, si la Secretaría de Trabajo está de acuerdo, se realizará el 24 de julio por la mañana", indicó Domínguez.