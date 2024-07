Salarios, despidos y reforma previsional avivan protesta de estatales y docentes

“Es del 97% el acatamiento al paro docente”

Empleados estatales y docentes se movilizaron este jueves desde Plaza 1º de Mayo hacia Casa de Gobierno en el marco de la jornada de lucha con eje en los cuestionamientos a las cesantías en el Estado nacional y por las reformas en la Caja de Jubilaciones a nivel provincial. La medida de fuerza fue convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y de la Unión de Docentes Argentinos (UDA).se mostró “conforme” por los resultados que tuvo la jornada nacional de lucha. “Necesitábamos de todos los sindicatos para plantear con claridad los ejes que seguimos reivindicando: no a la ley Bases y no a los despidos de Milei, para pararle la mano definitivamente al gobierno nacional, que sigue despidiendo a los estatales”, fundamentó.En la oportunidad, Muntes apuntó a la “complicidad” de los legisladores que apoyaron la ley para otorgar facultades delegadas a Milei. “Le desataron la mano para que siga destruyendo el Estado y echando trabajadores”, cuestionó.También destacó la importancia de defender el sistema previsional entrerriano, la Caja de Jubilaciones “pese a que digan que intentan buscar equilibrio”. “Al déficit no lo producimos los trabajadores y siguen ajustando sobre nosotros; hoy son tres puntos más, de 16 a 19, pero el problema es que, en seis meses más, no hay déficit, cuál será la situación”, se preguntó.Consultado a Muntes por la medida de Provincia de descontar los días no trabajados por el paro de este jueves, éste acotó que “son herramientas de los gobiernos, pero el derecho a huelga es un derecho constitucional”.“Necesitamos salarios dignos porque no nos alcanza con lo que ganamos todos los meses, y el 80% de los trabajadores que representamos está por debajo de la línea de la pobreza”, fundamentó el sindicalista al argumentar la validez de la medida de fuerza.Y al preguntarle por la ausencia de UPCN en la movilización, respondió: “En los reclamos coincidimos todos porque la unidad de los trabajadores es lo único que garantizará que Milei no siga ajustando. Debemos ser amplios, tolerarnos y trabajar juntos, porque el objetivo es defender el Estado para pararle la mano a Milei”.“Es del 97% el acatamiento al paro docente”, confirmó ala secretaria adjunta de AGMER, Ana Delaloye, e indicó que la medida de fuerza se lleva adelante a lo largo de la provincia con un alto acatamiento y movilizaciones en cada lugar.“Reclamamos por el aumento en el aporte personal de la Caja de Jubilaciones y porque desde principio de año no recibimos fondos nacionales; por eso exigimos a los gobiernos nacional y provincial que los legisladores entrerrianos voten una nueva ley para la restitución del FONID”, sostuvo la gremialista. Y solicitó, además, “que el encuentro paritario tenga una propuesta que recomponga el salario de los trabajadores, que viene muy a la baja en este año”.“Los gobiernos siempre amenazan con descontar los días de paro, siendo que defendemos el cuidado de los derechos conquistados ante los recortes a los salarios de los trabajadores activos y jubilados, por los fondos nacionales que no están llegando para infraestructura y por la situación que viven los chicos en los comedores debido a la difícil situación que atraviesan las familias entrerrianas”, cerró.