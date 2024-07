Implementarán digitalización de datos en comedores escolares y comunitarios

La Secretaría de Modernización junto con UPCN pusieron en marcha la implementación de un sistema de digitalización de datos para comedores escolares y comunitarios, con el objetivo de obtener en tiempo real información sobre la calidad nutricional que se les otorga los niños.“Se trata de un sistema que está destinado a trabajadores de comedores escolares y comunitarios. Donde la carga de la información de los menues que hacen para los chicos, y que hasta el día de hoy se hacían en papel, ahora se realizarán a través desde el celular”, expresó el secretario de Modernización, Emanuel Gainza a Elonce.En este sentido, Gainza sostuvo que la implementación de este sistema tiene muchos beneficios como la obtención de información en tiempo real algo que derivará en la “mejor toma de decisiones en cuanto a lo que se le está dando a cada chico, cada lugar”, sumó.Particularmente, este miércoles se firmó un acuerdo de cooperación técnica en la sede UPCN. “Se trata del primer sindicato con el que convenimos la implementación del sistema, el Estado Provincial, la Secretaría de Modernización, Dirección de Comedores y UPCN vamos a trabajar de manera conjunta para que todos comedores de la provincia aprendan a utilizar el sistema, lo puedan hacer de una manera sencilla y luego de nos den una devolución”, expresó.En este sentido, subrayó la importancia de la tecnología: “es una gran herramienta para mejorar los sistemas que ya utilización. Además, el Estado debe mejorar su eficiencia”, dijo que En Entre Ríos hay más de 1800 comedores y puso de manifiesto que el sistema actual era complejo para poder tener un reporte en tiempo real.“Lo que no se mide, no se mejora y esta herramienta mejorará para la digitación. Además, el principal impacto es mejorar la calidad nutricional que tienen los niños, ya que se podrá detectar rápidamente qué tipo de alimentación se le está dando a los chicos en un breve periodo de tiempo”, agregó.Acto seguido, destacó la colaboración de UPCN y señaló que “es muy importante para que se emplee con toda la provincia y dará un gran paso para la correcta implementación del sistema”.A su turno, la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez, informó que “se trata de un paso importante, se viene trabajando en muchos aspectos en los comedores escolares”. Además, señaló que “hoy firmamos este convenio, y recordamos que hace 15 años las cocineras no tenían obra social, aportes y estaban en condiciones muy desfavorables de trabajo y que hoy sean las primeras que tienen la posibilidad de acceder a la digitación de la información a través de una app muy sencilla”.En esta misma línea, Domínguez, puso de relevancia el rol de los delegados que serán los encargados de explicarle a los trabajadores sobre la utilización del sistema y luego ofrecerán sugerencias sobre el sistema”.En tanto, el secretario Gestión Social, Pablo Omarini, expresó que “se está empezando a trabajar con el nuevo sistema. Se abandonó parte del papel que se estaba utilizando, además ayudará conocer qué se le está dando de comer a cada chico en la provincia”.“Queremos que nuestro cocinero sean parte de esto y se apropien del sistema, y para que cuando se quiera tener un reporte lo puedan tener en la palma de la mano”, sumó.Por su parte, el director de Comedores Escolares, Lautaro Azzarini, contó que “en el primer semestre notamos que hay un incremento de la cantidad de chicos que van al comedor. La media es de un 10 por ciento y desde diciembre trabajamos sobre la crisis que se vive en el país y desde ahí analizábamos la posibilidad de que se incremente la cantidad de chicos que asistan al comedor”“A principios de años se dio un reajuste grande para que las partidas no pierdan con la inflación. Ahora pensamos hacer un ajuste más a fines de julio inicio de agosto”, dijoEn este sentido, explicó que la partida esta compuesta por un valor de dinero que se multiplica con la cantidad de días y chicos que concurren. No todos los meses son iguales porque depende de la nómina”.