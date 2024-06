Mondino en la ONU: Reino Unido ejerce “ocupación ilegal de las Islas Malvinas”

La exposición

La canciller Diana Mondino reiteró este martes el reclamo de soberanía argentina en las Islas Malvinas ante el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (ONU) y remarcó la importancia de poseer una "relación madura" con Reino Unido.La canciller instó a Gran Bretaña a iniciar negociaciones diplomáticas y rechazó la aplicación del principio de libre determinación de los pueblos como justificativo legal de la apropiación.La representante argentina en el exterior ratificó el derecho soberano del país sobre las Islas Malvinas y exigir que el Reino Unido inicie negociaciones diplomáticas con Argentina para terminar con la ocupación ilegítima del territorio nacional.Al comienzo de su discurso, Mondino señaló que "han pasado ya 191 años desde el inicio de la ocupación ilegal de las Islas por parte del Reino Unido. El tiempo transcurrido no ha disminuido en nada la validez de nuestro reclamo ni modificado nuestra convicción de que esta prolongada controversia debe solucionarse pacíficamente, a través de negociaciones bilaterales".Y argumentó: "Esta población no ha estado sometida, dominada o subyugada por una potencia colonial ni constituye una población étnica y culturalmente distinta de la potencia ocupante (...). El objeto de la descolonización no es la población, con quienes no tenemos diferencias, sino el territorio".“La recuperación del ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre las Islas y los espacios marítimos circundantes, de conformidad con el derecho internacional y respetando el modo de vida de sus habitantes es un objetivo permanente e irrenunciable. Es un tema que trasciende diferencias político-partidarias, y constituye una política de Estado”, dijo Mondino.“Desde su asunción en diciembre pasado, el Presidente Javier Milei ha expresado su voluntad de inaugurar una nueva fase en la relación con el Reino Unido. Nuestros países han mantenido tradicionalmente una vinculación rica y mutuamente beneficiosa, abarcando los más diversos ámbitos de cooperación”, dijo la canciller en su presentación ante el foro, días después del 42 aniversario del fin de la guerra de 1982, que dejó 649 argentinos, 253 británicos y 3 isleños muertos.“En un escenario global dinámico, la Argentina pretende desarrollar sus capacidades a mediano y largo plazo, y generar una relación madura con el Reino Unido, que contemple un diálogo constructivo sobre todos los temas de interés común”, agregó.“El Gobierno argentino está convencido de que a través de ese diálogo se podrá alcanzar un mayor nivel de cooperación, y espera que ello genere el clima de confianza necesario para reanudar las negociaciones que permitan solucionar la disputa de soberanía”, afirmó la canciller.Respecto a los isleños, la canciller se distanció de sus palabras de la campaña. Dijo que “la libre determinación no puede servir como pretexto para atentar contra la integridad de la Republica argentina” y que este principio de derecho internacional no se aplica al conflicto por las islas, aunque dijo que la Argentina no es indiferente “a los intereses, bienestar o prosperidad de los isleños”. Dijo, además que la población de la isla “es el resultado de la colonización por parte del Reino Unido”."Está en juego el principio de integridad territorial quebrantada con la ocupación británica de esa parte del territorio argentino", dijo la ministra. Y fue clara la posición al decir que "parte del territorio de un estado independiente --la Argentina-- fue usurpado mediante un acto de fuerza perpetrado por el Reino Unido en 1833, contrario al derecho internacional de la época, inmediatamente protestado y nunca consentido por la Argentina".En la agenda del lunes, la canciller participó en Nueva York de una reunión con 30 empresarios y líderes de negocios en el marco del Americas Society/Council Of Americas (AS/COA) y defendió las reformas económicas llevadas adelante por Javier Milei, informaron desde el Palacio de San Martín.El encuentro de trabajo con diversos referentes del sector privado se desarrolló en la víspera de la exposición que Mondino realizará este martes frente al Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, junto a peticionarios argentinos y británicos y otras autoridades nacionales.