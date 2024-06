El salvataje a la Caja y salario docente, los temas que trata Agmer Paraná

Política AGMER convocó a un Congreso Extraordinario para la semana próxima

La secretaria general de Agmer Paraná, Cristina Miño, dio cuenta ade la “preocupación” del sindicato docente “por los anuncios del Gobierno provincial el 31 de mayo sobre aumentar aportes para salvar el déficit de la Caja de Jubilaciones ”.“Ese anuncio del 3% que se agregaría en los aportes de los activos resulta ser un recorte más de lo que sufrimos con el quite del pago del Fonid y Conectividad”, cuestionó la sindicalista y apuntó: “Será un recorte porque aumenta el aporte jubilatorio debido a que Provincia considera que los trabajadores debemos resolver el déficit de la Caja de Jubilaciones, que data de hace años”.“Como sindicato, consolidamos la defensa irrestricta de la ley 8732 y no permitiremos ninguna modificación ni ningún cambio que perjudique a los trabajadores”, reafirmó Miño.Se recordará que uno de los puntos del Plan de Acción Integral que anunció el Gobierno provincial, se encuentra un incremento de tres puntos de alícuota de aportes patronales y contribuciones personales de los trabajadores activos del sector público.Por su parte, el secretario adjunto del gremio docente, Martín Tactagi, dio cuenta de “la discusión sobre si reformarán o no la Caja porque hay proyectos de Provincia para presentar ante las Cámaras de Diputados y Senadores a fin de modificar dos artículos que son una catástrofe: uno habla del 82% y el otro de la movilidad”. “Son cuestiones intangibles y no podemos permitir que toquen la Caja”, sentenció.Asimismo, completó: “Las condiciones de los docentes son desesperantes, por lo tanto, en las asambleas docentes surgió la necesidad vital de rediscutir paritaria”. Se recordará que la reapertura de la paritaria salarial docente está prevista para el 15 de julio.Punto aparte, Tactagi se refirió al petitorio presentado al gobernador Rogelio Frigerio vinculado a infraestructura escolar. “La emergencia educativa es tremenda. El año pasado, de diez escuelas que pedimos que se reparen, arreglaron cuatro o cinco; pero desde que comenzó la nueva gestión, en el marco del ajuste nacional, hay un abandono absoluto de las escuelas”, denunció.