El Gobierno anunció un plan para evitar el colapso de la Caja de Jubilaciones

"Salvataje de la Caja"

"En riesgo de zozobra"

Alícuotas y aportes

Convenios fuera de paritaria provincial

"Defender el el 82% móvil y la edad jubilatoria"

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, remarcaron que si no se implementan estas medidas y continúa la situación actual del sistema previsional del Estado, en pocos años no se podría seguir pagando el 82 por ciento móvil.También subrayaron que las últimas gestiones de gobierno no hicieron nada para solucionar el déficit estructural y creciente de la Caja, que sólo en marzo de 2024 ascendió a 18.000 millones de pesos.Además, pusieron en valor que el sistema previsional entrerriano paga a los empleados del sector público jubilaciones tres veces mayores a las del sistema nacional, en promedio, y con menor edad para acceder al beneficio jubilatorio.El ministro Troncoso y el presidente de la Caja de Jubilaciones, presentaron este mediodía, un plan para evitar el colapso de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Entre Ríos.“No venimos a salvar la Caja a costa de alguien, sino que venimos a establecer una propuesta de salvataje con todos, con todos adentro. Porque la Caja de Jubilaciones no es una entelequia o un bolsillo de payaso. Los sistemas solidarios de seguridad social, tienen un sustento económico y filosófico”, señaló y agregó que “el económico es que se pueda sostener y el filosófico es la solidaridad que queremos sostener y enaltecer”, remarcó.En una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno, el ministro Troncoso explicó a Elonce que “para que el sistema funcione como debería funcionar, la cantidad ideal de activos sobre pasivos, debería ser de cuatro activos sosteniendo a un pasivo, pero actualmente, estamos en 1,89 activos sobre 1 pasivo; es decir, menos de la mitad del ideal”, afirmó el ministro a Elonce y agregó que “tenemos el orgullo de sostener un promedio de jubilaciones que supera por tres al sistema de jubilaciones de Nación”, señaló Troncoso.“Venimos a anunciar este programa, del cual el licenciado Bagnat va a dar mayores detalles, y a contarles con la verdad y la realidad, que es lo que nos pide el Gobernador: que por más cruda que sea la realidad, hay que ponerla en la mesa porque la gente se merece la verdad y los Gobiernos tienen que construir sobre la verdad y con la verdad”, afirmó el ministro en la conferencia de prensa y sostuvo que “venimos a transparentar esta situación y con mucho orgullo, podemos decir que, a los gremios, les entregamos una carpeta con los números reales de la Caja de Jubilaciones”, contó el funcionario.“Los números de la Caja que tiene el Gobernador, los gremios y lo puede tener la ciudadanía, ya que están transparentados en la página web de la Caja de Jubilaciones, y todos tiene acceso a esos números”, dijo y agregó que “atento a que queremos construir sobre la verdad, es que le contamos a la ciudadanía, nuestro programa de salvataje de la Caja de Jubilaciones y el plan de acción”, afirmó Troncoso.Por su parte, el presidente de la Caja de Jubilaciones, licenciado Gastón Bagnat, sostuvo que “hemos elevado a los gremios la propuesta integral para el saneamiento del déficit con el objetivo de hacer un sistema solidario que sea un poco más sustentable y que no esté en riesgo de zozobra como está en este momento”, dijo Bagnat y agregó que el programa se baja en “tres líneas de acción, las cuales tienen que ver con líneas internas del organismos, que ya se vienen ejecutando en estos seis meses y con ellas, se ha logrado un primer objetivo que tiene que ver con estabilizar el déficit creciente y empezar a bajarlo en algunos puntos. Esto es algo importante por el contexto en el cual se dio, es decir, la transición de gobierno”, afirmó.“La Caja, en el devenir natural de la transición, se vio perjudicada en la cantidad de aportantes, porque las buenas noticias en activos, impactan de manera contraria en el sector pasivo, porque son en menos aportantes y menos ingresos”, consideró Bagnat.“La otra línea de acción tiene que ver con aumentar los recursos. Una de las gestiones iniciales que se hizo, que era algo que estaba postergado y pendiente, tiene que ver con el reclamo de que, por primera vez y de forma inédita, se terminó con un reclamo del Gobernador en la Corte Suprema de Justicia para reclamar esos fondos que todos los meses, deben venir a la provincia (por parte de Nación) por los aportes de la vida activa de los entrerrianos que lo hicieron en la Nación y que esos fondos deben venir a Entre Ríos, porque esos fondos, contribuyen en un porcentaje importante a la reducción de ese déficit”, relató.“Asimismo, cumpliendo el artículo 14, que tiene que ver con los tres ministerios esenciales (Seguridad, Educación y Salud), que son los más numerosos, van a hacer un Aporte Solidario, todos los meses que va a contribuir para aportar desde los presupuestos ministeriales, un Aporte Solidario, todos los meses para contribuir a bajar el déficit de la Caja en cada escalafón”, afirmó Bagnat.Además, dijo que “se va a aplicar, dentro de la actual ley, dos aumentos de alícuotas que tienen que ver con el sector de regímenes especiales, que es algo demandado por los otros estamentos y también por la sociedad, que son aquellas personas que se jubilan con el 82 por ciento Móvil, dentro de la ley, pero que la edad jubilatoria, todavía no es la edad de la jubilación ordinaria y que la ley estipula y que deben seguir aportando, hasta la edad jubilatoria ordinaria. Con lo cual, se va a aplicar una alícuota de tres puntos tanto para los activos, como para los aportes patronales que tiene que hacer el Gobierno; y tres puntos también para aquellos, jubilados del Régimen Especial que van a aportar también hasta que accedan a la edad jubilatoria ordinaria”, resumió el presidente de la Caja de Jubilaciones.“La tercera vía de acción es muy importante y tiene que ver con los incrementos que se dan por encima de la paritaria provincial. Hay 98 escalafones que cotizan en la Caja de Jubilaciones todos los meses, de los cuales, el Gobierno provincial solamente maneja 14 y los otros 84, tienen paritarias sectoriales por encima de la paritaria provincial. En este punto, se va a presentar un proyecto de Ley que tiende a introducir más claridad sobre el proceso que se va a dar a partir de ahora, que consiste en que el Gobierno, puede homologar, a partir de convenios con todos estos sectores, una planificación y una previsibilidad de esos incrementos que estén sujetos a distintas medias sectoriales que se van a ir tomando, las cuales, tienen que ver con no generar un gasto sin ser previsto y que el mismo, esté proporcionado a la evolución del sistema”, dijo Bagnat y agregó que “básicamente, tiene que ver con que cada estamento, tiene diferentes acciones que, incluso, ellos mismos, están solicitando que se van a volcar en esos convenios y esos acuerdos, van a habilitar a poder trasladar esos incrementos que se aplican sobre activos que por nuestra ley, lo tenemos que copiar en los pasivos al mes siguiente”, explicó.“Estas acciones, implican un número final que va a impactar positiva y fuertemente sobre el déficit de la Caja de Jubilaciones, lo cual va a generar un sistema sustentable, y evitar, si no se hacía esto, en este momento y de manera integral, que dentro de algún tiempo, las medidas tengas que ser mucho más fuertes y graves”, resumió Bagnat y agregó que “de manera inédita, hemos dado acceso a los números oficiales de la Caja y con absoluto detalle. De esta manera, todos comparten la misma información y la misma preocupación para estar conscientes de que era el momento final, de tomar alguna decisión para tratar de defender estas banderas que el Gobernador, Rogelio Frigerio, ha decidido defender que es el 82% móvil, la Caja de la provincia y la edad jubilatoria, para que esas cosas no se toquen y no estén en discusión”, finalizó Bagnat.