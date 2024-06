Diputados sesionaría el 25 o 26 de junio para tratar la Ley Bases

La Cámara de Diputados abrirá el recinto el martes 25 o el miércoles 26 de junio para debatir los cambios aplicados en el Senado a la ley de Bases.Según se supo de altas fuentes parlamentarias, alguna de estas dos fechas serían la elegida luego de conversaciones entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con los principales líderes de los bloques de la oposición dialoguista, teniendo en cuenta que la semana próxima será hiper corta a raíz de los tres feriados.Como prenda de cambio para negociar con el Gobierno, la UCR planea exigir que el presidente Javier Milei no vete -tal como prometió- la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que aprobó la oposición la semana pasada.En la primera reunión con el ministro de Interior, Guillermo Francos, la oposición dialoguista se dedicará a escuchar qué pretende el Gobierno de ellos respecto a los distintos artículos de las dos leyes que están en duda.En Senado, por ejemplo, bajó de un hondazo la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, y también la rebaja progresiva en Bienes Personales.En el primer caso, de ratificarse el texto del Senado, el Poder Ejecutivo perderá recaudación, y en el segundo caso se evita la pérdida de recursos que irían a parar al decil más rico de la población.La postura del radicalismo será hacerle elegir al Gobierno dónde poner sus fichas: si a resucitar Ganancias o si rescatar la reforma en Bienes Personales.En principio, apuntar al salvataje de las dos cosas no estaría en el menú, pero en el radicalismo no descartan nada: esperarán a ver qué pide el Gobierno y después tomarán una decisión, aunque aclaran que habrá una predisposición mucho más marcada si el presidente abandona su voluntad de vetar la nueva fórmula de movilidad previsional. La negociación está abierta.“Nos dicen degenerados fiscales por ayudar módicamente a los jubilados con la nueva fórmula pero los degenerados fiscales son ellos que quieren desgravar a los más ricos y perder recaudación”, reflexionan en el bloque de la UCR. (NA)