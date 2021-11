Elecciones Legislativas: cerraron los comicios y se esperan los resultados

Paraná Cómo es el voto asistido para personas con discapacidad visual

A las 18 cerraron los comicios por las Elecciones Legislativas que se concretaron este domingo a nivel nacional para renovar bancas en el Congreso Nacional. En la provincia de Entre Ríos se elegirán diputados nacionales y son cinco las bancas que deberán renovarse en estos comicios.Al horario de cierre, prácticamente no había personas esperando en las filas para emitir su voto.“Se vivió una jornada cívica muy importante”, destacó ael director de la Escuela Nº 190 "Ob. J. M Gelabert y Crespo" de Paraná y delegado judicial durante los comicios, Edgar Centurión.“Por la mañana se vivió el mayor flujo de personas y no hubo demoras, porque al ser menos cantidad de boletas en el cuarto oscuro, eso generó mayor dinámica y que no haya demoras”, remarcó.Respecto del cierre, explicó: “En cada mesa, las autoridades y los fiscales de cada partido hacen el conteo de todos los votos y a partir de ahí se entrega toda la documentación a personal de Correo Argentino para dar por finalizada la jornada electoral; este es un punto de comunicación y desde acá se envía el telegrama”.“En el cuarto oscuro, se saca voto a voto de la urna y se hace el recuento, y se emite el certificado: uno va al Correo para la Cámara Electoral y el otro queda para nosotros”, indicó un fiscal de partido, Edgardo Ríos. En la oportunidad, estimó que el recuento iba a ser rápido porque son siete las boletas que estuvieron en todos los centros de votación de la provincia durante las elecciones de este domingo 14 de noviembre.Para después de las 21 se esperan los primeros resultados del escrutinio provisorio.