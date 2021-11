Comenzaron los comicios: primeras imágenes de la votación en Paraná

La jornada eleccionaria se extenderá hasta las 18 en todas las escuelas que fueron habilitadas para votar.En cuanto al clima, se espera una jornada mayormente nublada, y no hay probabilidad de lluvias, según da cuenta el Servicio Meteorológico Nacional.Unos segundos antes de las 8, en la escuela Belgrano de la ciudad de Paraná, se abrieron las puertas y dio inicio el acto eleccionario.Por otra parte, se espera que los comicios sean un poco más ágiles que las PASO ya que se registraron cambios en los protocolos sanitarios; entre ellos, los votantes podrán hacer fila dentro de los establecimientos educativos, y no en la vereda como ocurrió el pasado 12 de septiembre.Los comicios de este domingo determinarán la composición del Congreso para los próximos dos años del gobierno del presidente Alberto Fernández, que pone en juego su mayoría parlamentaria frente a una oposición que quiere tener un margen mayor para marcarle la agenda y consolidarse para 2023.Las 24 jurisdicciones del territorio nacional irán a las urnas para renovar 127 bancas de la Cámara de Diputados de las 257 que integran el pleno, mientras que ocho distritos (Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Tucumán, Catamarca, Mendoza, Chubut y La Pampa) elegirán 24 senadores nacionales, un tercio de la Cámara alta.En ese contexto, el Gobierno arriesga el control que tiene hoy sobre el Congreso, donde el Frente de Todos es primera minoría de la Cámara de Diputados y mayoría en el Senado, lo que le permite manejar las comisiones más importantes, incluidas la bicamerales que fiscalizan áreas y temas institucionalmente sensibles, como el Ministerio Público Fiscal o las gestiones por la deuda externa.Actualmente, la bancada oficialista es la más numerosa de Diputados con 119 escaños, lo cual no le otorga la mayoría de 127 para tener quórum pero le permite superar a los 115 legisladores de Juntos por el Cambio y, mediante acuerdos con bloques provinciales independientes, imponerse en muchas votaciones.