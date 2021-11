Doña Paula la curandera de 98 años fue a votar: “Es un día extraordinario”

La “solución” para Patronato

Paula Aranda, la abuela de casi 98 años curandera del Barrio El Sol, asistió a votar este domingo y destacó anteque “hoy es un día extraordinario”. La mujer que es reconocida por haber curado más de una vez a Patronato reveló qué es lo que tiene que hacer el plantel para conseguir victorias.“Mientras pueda voy a votar porque soy un ser humano como cualquiera”, valoró Doña Paula a Elonce TV. Si bien está exenta de ir a votar, la mujer destacó que para ella “hoy es un día extraordinario”.Doña Paula, es una curandera muy cocida en Paraná y se hizo reconocida en todo el mundo por “curar” más de una vez al plantel de Patronato. Ella cuando los jugadores pasaban por un mal momento visitó el Grella, bendijo el estadio, los arcos y el banco de los jugadores, y luego de eso el equipo comenzó a ganar. Es “creer o reventar” como dice el dicho.“Por internet me hice más conocida que la ruda, mi hijo me dijo que soy famosa, mi sobrina en México me contó que estoy en todo el mundo”, contó la vecina del barrio el Sol.Doña Puala contó que debido a la pandemia y por su edad avanzada dejó de sanar a la gente: “”, aseguró.Consultada sobre su fórmula para mantenerse tan vital, Doña Paula entre risas declaró que “”. Con 98 años, la abuela se encuentra en un excelente estado de salud y tiene cuchas metas por concretar: “Estoy esperando que pase un poco la pandemia para aprender canto lirico”.Doña Paula curó más de una vez al plantel de futbol y declaró que ella sabe qué le hace falta al club para salir adelante: “”, aseguró.La mujer es muy hincha de Patronato, y reveló que “sufro cuando pierde y lloro”.