Tiene discapacidad visual y es autoridad de mesa: “Es un desafío inmenso”

A las 8 comenzó las elecciones legislativas en todo el país. En Entre Ríos se renuevan cinco bancas de la cámara de diputados. En ese marco, Elonce TV registró cómo inició el acto eleccionario en diversas escuelas de la capital entrerriana.En la escuela Mariano Moreno de Paraná, en una de las mesas se encontraba Claudio, un joven con discapacidad visual que ejercía la carga publica de autoridad de mesa. Él contó anteque asumir este desafío era una “responsabilidad muy grande”.Asimismo, destacó que “las personas con discapacidad pueden tener participación en la sociedad”.Consultado sobre cómo lleva a cabo el rol de autoridad de mesa, indicó que “si bien los padrones son solos escritos y no puedo utilizar ningún otro material que no provea la cámara electoral, como por ejemplo tecnología, ejerzo un posicionamiento y me desenvuelvo de otra manera”.“Soy militante de las personas con discapacidad y creo que siempre se nos ha pensado como actores pasivos de la sociedad y no nos tienen en cuenta para actividades como estas; y podemos tener un rol activo con unos mayores ajustes”, destacó Claudio.En tanto otra de las autoridades de mesa destacó que “es un orgullo que Claudio este acá y pueda ejercer esta carga pública”.