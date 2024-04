Recuperan dinero robado en “cuento del tío” a jubilado en Paraná

Detalles de la requisa

En una operación que comenzó a las 13 horas de este jueves,euros y joyas a un jubilado en Paraná. Además, se encontraron parte es este dinero sustraído, junto con otros elementos.La detención tuvo lugar en la intersección de calle Alem y avenida Ramírez, según informes de. Los implicados serían los mismos individuos que el día anterior engañaron a un residente de Pasaje Baucis, llevándose unos 12 mil dólares, 330 euros y joyas de oro bajo la artimaña del cambio de billetes. La espera por la autorización del juez prolongó el operativo por más de 7 horas. Además, una situación particular contribuyó a la demora:La Segunda Jefa de Delitos Económicos, Blanca Ramírez, brindó detalles a Elonce sobre la requisa al vehículo y a los detenidos. Según Ramírez, "En la requisa personal,restó lo que era una pulsera y unos aritos que no fueron localizados. Luego, ya iniciada la requisa en el vehículo,Ramírez agregó que los detenidos, de 34 y 39 años, "cuentan con antecedentes de esta modalidad de delito yLa investigación está a cargo de los fiscales Sofía Patat y Pablo Zoff, quienes ordenaron el traslado a alcaldía de los detenidos por el supuesto delito de estafa, mientras que los elementos secuestrados serán trasladados al depósito de La Picada.Además, durante la requisa del auto, se encontró un papel con un listado de nombres y números de teléfonos, lo que indica la posible existencia de más víctimas. En este sentido, enfatizó que “se reportaron dos tentativas de estafa aparte del hecho denunciado”.La víctima denunció el robo de 12 mil dólares, los cuales no fueron localizados durante la requisa. En este sentido, la Segunda Jefa de Delitos Económicos destacó que, aún faltan levantar más registros fílmicos y están trabajando en lugares donde los sospechosos podrían haber estado alojados.Finalmente, se informó que se encontraron zapatillas nuevas compradas en una casa de deportes en Paraná, valuadas en $400 mil pesos, como parte de los elementos secuestrados en la operación.Se recordará queDonde, un hombre de avanzada edad fue víctima de este engaño, cuando un individuo se hizo pasar por un familiar para persuadirlo a entregar una suma considerable de dinero y joyas de oro.Según el relato del hijo del afectado, la pareja había salido de casa por un corto período de dos horas. Durante ese tiempo, alrededor de las 15 horas,. El estafador logró convencer al hombre de que era necesario retirar dólares del banco para realizar un cambio de moneda. Poco después de esta llamada,La jefa de Delitos Económicos, Eliana Galarza, detalló aque la detención se concretó gracias a la intervención del personal policial de la Motorizada del 911. Esto sucedió después de recibir información de la División sobre una posible conexión con la estafa perpetrada contra un vecino de Paraná mediante el cuento del tío, información que se divulgó ayer.El vehículo fue identificado gracias a las cámaras del 911 y al análisis de las placas circulantes. Al detenerlo, se confirmó que uno de los ocupantes coincidía visualmente con el individuo captado por las cámaras en la casa del afectado. Los detenidos son originarios de Mendoza, según informó Galarza.