Internos, tanto procesados como penados, emiten su voto en la UP Nº 1 de Paraná

El director de la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, Octavio Insfran

, en diálogo con, aseveró que la votación se desarrolla de “manera normal”. Destacó que comenzaron con la organización del espacio para los comicios en ese lugar, a las 7 de este domingo. “Se presentaron autoridades de mesa en tiempo y forma y se comenzó en horario el sufragio”, aportó.Un total de 260 internos están habilitados para votar en la UP 1, de acuerdo al padrón que les acercó la Junta Electoral, dijo. “Son internos, tanto procesados como penados, en un primer momento hicimos un filtro de acuerdo a las condiciones que presentada cada detenido, que fue remitido al a Junta Electoral y posteriormente de allí se nos remitió el padrón, de acuerdo a lo que ellos consideraban que estaban en condiciones de sufragar”, acotó.Ha habido cambios desde las PASO de este año, ya que antes los internos con condena no podían sufragar. “Desde estas elecciones legislativas esa característica ya no es un impedimento para votar”, recordó el director del penal.“Como se multiplicó considerablemente la cantidad de internos en condiciones de votar, se agregó una mesa con sus presidentes y fiscales, antes era una sola”, aseveró.La votación se va organizando en la jornada “de acuerdo a las actividades propias del penal y de los internos. Hoy, por ejemplo, hay visitas”.Los directivos de la escuela que funciona dentro de la unidad penal son “los que han sido seleccionados para cada una de las mesas”.En estos momentos, en la UP Nº 1, hay 879 internos.