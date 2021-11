Cómo es el voto asistido para personas con discapacidad visual

Flavio y Rosario son un matrimonio de no videntes y están juntos hace 21 años. Siempre concurren a votar a la Escuela Normal de Paraná. En esta ocasión, lo hicieron acompañados por el hermano de ella.“Votamos en la misma escuela, pero no en la misma mesa. Siempre cumplimos con el deber, ahora que los políticos cumplan con el de ellos”, expresó Flavio aEn tanto, Rosario señaló que “somos marido y mujer, estamos casados hace 21 años, por civil y por iglesia. Siempre venimos juntos. No tenemos hijos, pero sí familiares que nos acompañan siempre”.“Nosotros nos movemos, tratamos de no distorsionar todo, vamos a la mesa que nos toca, mientras se pueda”, agregó.Su hermano, por su parte, manifestó que “siempre los traigo a votar, es mi deber familiar y cívico sobre todo. Después nos vamos a comer un asado con toda la familia y a seguir disfrutando del domingo”.Cabe recordar que una persona con discapacidad visual puede entrar al cuarto oscuro a votar con la persona que elija para que lo acompañe. Además, el presidente de mesa puede ayudarlo en todo lo que necesite. Este es el denominado “voto asistido”.La persona que ingresa al cuarto oscuro como acompañante también debe mostrar su documento de identidad y sus datos personales quedarán inscriptos en el padrón electoral. No podrá asistir a otra persona en la misma elección.