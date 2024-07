Evoluciona favorablemente la niña que sufrió fractura de cráneo

Policiales Una niña sufrió fractura de cráneo tras protagonizar accidente de tránsito

Una niña de 11 años ingresó al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, luego de sufrir un tremendo golpe en su cabeza. La nena viajaba en la caja de una camioneta y chocó su cráneo con un puente aéreo ubicado sobre calle Cortada Sandalio López entre Alvear y Laprida, en la zona sur de la ciudad.Este mediodía, desde el nosocomio brindaron detalles del estado de salud de la niña. Según se supo, puede movilizar los cuatros miembros y evoluciona favorablemente del trauma de cráneo, que asimismo sigue siendo moderado. Tiene una herida cortante en el cuero cabelludo, que no reviste gravedad, y no posee lesiones intracraneanas traumáticas. De acuerdo al reporte médico, no hay indicación por el momento de ningún tratamiento neuroquirúrgico.