Sigue la búsqueda de una joven neuquina que fue vista por última vez hace 7 días

La mujer se encontraba en la casa de su abuela previo a su desaparición, tal como dio a conocer Noticias Argentinas.Aquel sábado, se dirigió a la casa de un joven, ubicada en el barrio Toma Norte. Alrededor de las 7 del domingo, habría dejado la vivienda. Es más, el comisario Juan Barrozo aseguró que la última cámara de videovigilancia que captó a la mujer fue la que está ubicada en el cruce de las calles 8 de Diciembre y 1 de Enero, en el barrio mencionado. Desde allí, nada se sabe sobre su paradero.Dos días más tarde, al no tener noticias sobre ella, su familia denunció su desaparición y se inició un operativo de búsqueda.Fuentes del caso informaron a Infobae que durante el procedimiento se realizó un allanamiento en la casa del joven que estuvo con ella, que ya fue identificado.Además,En simultáneo, las autoridades mantienen reuniones constantemente con los familiares de la mujer desaparecida.En diálogo con el medio local LU5, su madre Lila dijo que, de acuerdo a las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia, “”. A su vez, afirmó que su hija “iba sola”.También se refirió a la vestimenta de Luciana durante el último día que se la vio. Es que la ropa que llevaba puesta antes de salir de su casa, no coincidiría con la que vestía más tarde, de acuerdo a lo que muestran las cámaras de seguridad que la captaron por última vez.Su madre también refirió que los domos públicos captaron a su hija durante el inicio de su recorrido hasta las calles Rodhe y Racedo. Allí, se perdió su rastro.“Tiene una campera negra larga, que no es la misma con la que había salido de casa”, detalló la mujer al respecto. Previamente, la joven vestía una chomba de color negro, jean nevados y zapatillas negras, según informó el Diario de Río Negro.Tal como comentó su madre, Luciana no tenía celular porque se le había dañado semanas atrás, por lo que usaba el de su abuela para comunicarse con amigos y familiares, de acuerdo a la información publicada por LM Neuquén.Ante la desesperada búsqueda y la falta de información sobre su paradero, la familia y allegados volvieron a movilizarse este lunes, frente a la fiscalía.“Lo único que le dijo (a su abuela) es que se iba un ratito a la casa de este pibe y en un rato volvía”, contó su madre, según publicó el medio local. Y subrayó: “Ella era de salir, tiene amistades por todos lados, es una chica muy sociable”.Además, sostuvo que “no es normal que haga algo así”. Y remarcó: “Siempre nos está informando dónde va, con quién está”.“Mi pedido es que las autoridades que están en el caso se puedan movilizar más; ese es mi pedido como mamá, como hija, como mujer y como ciudadana de Neuquén. Que intensifiquen la búsqueda, que se preocupen más, el gobernador, el intendente, la Policía, el que sea, que busquen a Luciana es lo que más pedimos y lo que rogamos en estas horas desesperantes”, manifestó la mujer con profundo dolor.Luciana Antonella Muñoz Aguerre mide 1.50 metros, es de tez trigueña, delgada, tiene ojos marrones y cabello rubio.