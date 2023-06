Juicio a Christe: “Personas con influencia doblegan lo decidido por un jurado”

Se recordará que Jorge Christe, ex pareja de Julieta, fue condenado en primera instancia por el hecho y ahora se espera la resolución del superior tribunal de justicia de Entre Ríos, teniendo en cuenta los planteos que ha realizado su defensa.

"La Justicia está en déficit con la sociedad"

Tras conocerse que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia ordenó revocar en todas sus partes, la sentencia impugnada por la defensa de Jorge Julián Christe, anular el debate celebrado ante el jurado popular, y disponer la realización de un nuevo juicio, el padre de Julieta Riera, Darío Riera, en declaraciones adestacó al enterarse sintió “un dolor indescriptible, es una noticia terrible”.. El dolor que conlleva perder una hija, atravesar un juicio con una cantidad de audiencias donde se comentó toda la vida de mi hija y ahora esto causa frustración.”.Cabe destacar que la resolución de la Sala Penal, integrada por la vocal Claudia Mizawak y los vocales Daniel Carubia y Miguel Ángel Giorgio, ordenó revocar en todas sus partes la sentencia impugnada y anular el debate celebrado ante el jurado popular, y disponer la realización de un nuevo juicio.En este sentido, arremetió: “El Estado entrerriano a través de estos dos jueces hicieron como si me empujarán del balcón y creo que muchos sienten lo mismo; es inadmisible.”.Riera hizo mención a que en el juicio que se realizó (donde Christe fue declarado culpable) “los abogados que oficiaron de defensores, de Christe, son de gran renombre y gozaron de todas las garantías que el trecho procesal ofrece a los imputados y todas las instancias fueron cumplidas; en todo momento la defensa tuvo acceso a las pruebas que la Fiscalía había recabado”.“Nunca se vulneró el derecho de defensa de los imputados y los abogados llevaron a cabo todas las estrategitas que ellos consideraron pertinentes. Un jurado popular lo declaró culpable, casación confirmó y ahora esto es muy dudoso”, aseveró el padre.. La defensa tuvo la posibilidad de incluir peritos de parte, y las pruebas son claras y contundentes; hay un sinfín de elementos que la fiscalía introdujo en la causa”.“El alegato final estuvo fundamentado sobre bases científicas entonces esto realmente indigna;, uno siempre sospecha y ahora un tribunal entiende que hubo errores en el juicio”, declaró. ´Al finalizar, Riera sentenció: “Se agudizó el microscopio en esta causa en particular, y Julián pro si mismo no tiene peso específico, pero sí la madre y es la que impulsa su defensa. El tribunal de Justicia nos volvió a arrojar del balcón, es algo inadmisible”.