Christe va a juicio nuevamente: “podrían pedir su libertad”, dijo abogada

Tras conocerse que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia ordenó revocar en todas sus partes, la sentencia impugnada por la defensa de Jorge Julian Christe, anular el debate celebrado ante el jurado popular, y disponer la realización de un nuevo juicio, la abogada de la familia Riera, Corina Beisel, en declaraciones a“sorprendió mucho la decisión porque hay una gran cantidad de pruebas que demuestran la autoría de Christe”“Desde hace semanas que charlábamos con personas allegadas sobre la demora que había para dictar sentencia”, dijo la letrada al recordar que por este motivo semanas atrás habían realizado sentadas frente a tribunales para exigir celeridad.“Esta decisión no deja de generar sorpresa, porque los argumentos que utilizan como pilar de sus dedición son de efectos procesales y estamos convenidos que la prueba que existió es copiosa y no deja lugar a dudas”, sentenció Beisel.

Lo más difícil fue transmitirle a la mamá que se va a hacer un nuevo juicio

Nuevo juicio por jurados

En sintonía con esto, la abogada detalló que “fue muy complejo trasmitirle esto a Ana Brugo (mamá de Julieta) y además que es altamente probable durante unos cuatro años, su familia deberá volver a pasar por todo el calvario que ya vivieron”.Y sobre la decisión de que se realice un nuevo juicio, sentenció: “Los jueces, Claudia Mizawak y Carubia entienden que hubo efectos procesales y violaron el derecho de defensa de Christe”. Y resaltó que “de realizarse un nuevo juicio no hacen mella en cuanto a la copiosa prueba que existe que Christe fue el autor”.Al ser consultada sobre la realización de un nuevo juicio, la letrada detalló que “si bien todavía resta comunicarse con los fiscales por el nuevo juicio, no se ordena una nueva investigación preparatoria de Christe, es solo el juicio en sí”.En relación al agravio relacionado con la falencia de haber exhibido, recién en el juicio y a través de proyección mediante el sistema Power Point, registros fotográficos, que no fueron proporcionados a las partes con anterioridad al debate, ni ofrecido en la audiencia de admisión de prueba.Ahora, “habrá una nueva selección de jurado y cuando este todo compuesto se realizará un nuevo juicio”, expresó la abogada y tras ser consultada por la situación de Christe dijo que no se sabe, “pero la abogada (de él) p“Estamos más convenidas que nunca de la verdad de lo que ocurrió y si se pide la libertad nos vamos a oponer y estaremos firmes. Todo esto es un balde de agua fría para la familia por todo lo que tiene que pasar nuevamente; y esperamos que sea expeditiva”, señaló.Al ser consultada por cómo tomó esta noticia la madre de Julieta Riera; la abogada detalló: “”. Además, sumó que le transmitió tranquilidad porque considera que las pruebas que tienen son irrefutables.En este sentido, sumó que piden celeridad: “Sería terrible para la familia de Julieta transitando un calvario por mucho tiempo”.