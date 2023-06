“Voy a solicitar que se absuelva a Julián Christe”, dijo la abogada defensora

En esta instancia crucial del proceso judicial, la abogada defensora, Mariana Barbitta, expresó a Elonce su satisfacción por la decisión del STJ. En sus declaraciones, resaltó las falencias y deficiencias del juicio por jurados que llevaron a la presentación de este recurso de impugnación.

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia ha emitido una resolución histórica al admitir por mayoría el recurso de impugnación extraordinaria presentado por la defensa de Jorge Julián Christe, quien fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Julieta Riera, luego del veredicto de culpabilidad emitido por un Jurado Popular.Barbitta manifestó a: “La valentía de la doctora Mizawak y Carubia, que lograron advertir las falencias que tuvo este juicio por jurados, fue fundamental. Estas falencias estuvieron relacionadas con pruebas que nunca se le habían mostrado a la defensa, como la foto del cuello de Julieta que apareció sorpresivamente durante el juicio y que el propio fiscal reconoce que era la primera vez que lo veía. Esta situación afecta directamente al derecho de defensa, ya que la defensa nunca pudo controlar esa evidencia”.La abogada también destacó otro aspecto problemático del juicio: “La segunda cuestión tuvo que ver con el déficit a la hora de hacer la directiva al jurado. La sentencia en el voto mayoritario hace una referencia muy específica al fracaso que hubo al momento de guiar al jurado. Esto cuestiona al juez técnico porque hubo una vinculación relacionada con la crisis que tuvo en el juicio por jurado, ya que no fue claro e indujo a los jurados cuando les exigía unanimidad. Sabemos que hay distintos procesos para tomar decisiones por parte del jurado, por lo que también hubo un déficit por parte del juez técnico del caso”.Además, Barbitta señaló las deficiencias en el rol de los abogados defensores previos: “Hubo un déficit muy grande respecto de los abogados defensores anteriores que, lamentablemente, no escucharon a Julián en todo el caso. No permitieron que interviniera y desistieron de pruebas que eran importantes para él. Inclusive, Mizawak y Carubia mencionan estos grandes déficits al momento de ejercer la defensa técnica”.En cuanto a la postura de su cliente, Barbitta afirmó:Sin embargo, la defensa también plantea preocupaciones sobre el reenvío a un nuevo juicio:Barbitta también se refirió a la actuación del Ministerio Público Fiscal: “A raíz de las declaraciones del fiscal que calificó a Julián como femicida tres minutos después del hecho, se afectó su derecho de defensa. En la ley de jurados existe la posibilidad de solicitar el cambio de jurisdicción si los defensores anteriores advertían esta situación, pero eso no ocurrió”.En cuanto a los próximos pasos, la abogada declaró enfáticamente: