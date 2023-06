Juicio a Christe: “Julieta presentaba golpes que no eran producto de una caída”

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) anuló el debate ante el jurado popular que condenó a Julián Christe y dispuso realizar un nuevo juicio por la muerte de Julieta Riera ocasionada el pasado 30 de abril de 2020. En ese sentido,dialogó con Ana Brugo, mamá de la víctima.“Siento impotencia donde son golpes que no esperábamos. Siempre fuimos con la verdad y otra vez de nuevo, es duro y triste”, manifestó.Con respecto a la resolución del Superior Tribunal de Justicia, indicó: “Estaba trabajando y me enteré en la escuela. El lunes Corina Beisel (abogada de la familia de Riera) tiene reunión con fiscalía y ahí se verá cómo se sigue con todo esto”.Además, se refirió a la relación que mantenía Christe con la familia de Riera: “Mucho no hablábamos. Era callado y se mantenía un poco alejado, pero nunca mantuve una relación de diálogos con él”.