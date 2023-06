Nuevo juicio para Christe: “Hay una justicia para quienes tienen privilegios”

Mientras se preparan para la marcha del “3J” en el marco de un nuevo aniversario del “Ni una menos”, integrantes de la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y no Binaries (MLTTNB) de Paraná y la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas se refirieron a la decisión de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, que ordenó anular el debate celebrado ante el jurado popular y disponer la realización de un nuevo juicio contra Jorge Julián Christe por la muerte de Julieta Riera., que la marcha de este viernes renovará “la memoria de nuestras compañeras que ya no están, con el dolor que eso implica, atravesados por la lucha también en la calle y solicitando la celeridad de las causas, ya que aún hay crímenes que están impunes como el de Gisela López o del Jesica Dos Santos, que no han tenido un debido proceso en la justicia”.“En esta cuestión hay muchas críticas. Hoy conocemos lo que está pasando con Julieta Riera. Nosotros hemos acompañado a su mamá en la puerta de Tribunales para pedir que el Superior Tribunal se expida y que deje firme la condena que había dado el jurado popular en su momento”, expresó.Y afirmó que la resolución judicial “para nosotras es una indignación y mucho dolor porque hay que volver a atravesar un montón de cosas. Además, que la justicia diga que el acusado no ha tenido el debido proceso, pareciera ser que hay una justicia para personas que tienen ciertos privilegios o dinero y hay una justicia para los pobres, y ni que hablar para las mujeres que siempre hemos estado relegadas e indefensas de poder acceder a que nos tomen las denuncias o acceder a un abogado con perspectiva de género que nos ayude. Es doloroso, pero nos renueva el impulso de seguir peleando”, dijo finalmente Sarli.