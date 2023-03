A caballo y a los tiros: señalan que detenido es familiar de víctimas de asalto

Policiales Detuvieron a un menor de edad tras el frustrado asalto en Villa Adela

“Es primo de los dueños de casa y los demás, que son menores de edad, también son conocidos del lugar en el que sucedieron los hechos”, comunicó ael subjefe de la Departamental policial de Concordia, Danilo Parodi.el cual fue detenido e imputado por el presunto delito de “robo calificado por el uso de arma de fuego” tras una serie de allanamientos con resultados positivos que se concretaron el viernes por la noche en tres viviendas de Concordia.El comisario refirió que “la coincidencia y los vínculos” entre los atacantes y las víctimas “serán esclarecidos cuando se ratifiquen las denuncias en Fiscalía”. De hecho, la denunciante aportó que uno de los animales -usados para el ataque- es un ejemplar que participa en carreras de caballos que se realizan en la región.se supo que tienen una relación de parentesco con las víctimas al ser “hijos de una tía de la esposa del denunciante (Javier Ruiz Díaz)”.“Nuestra ley dice que, por lo que no se los puede detener, por eso no se solicitó la detención de estos menores”, explicó al respecto el fiscal Mauricio Guerrero.Sobre los detenidos, anticipó queEn el caso de, detenido durante los allanamientos del viernes, el representante del Ministerio Público Fiscal dijo queEl magistrado a cargo de decidir sobre la situación procesal penal de Bonasola es el juez de Garantías Dr. Germán Dri, mientras que quien decidirá la situación procesal del menor de 16 años será la jueza de Familia María Constanza Ortíz.“Al principio de la investigación, las víctimas habían detallado en la entrevista con la Fiscalía que habían sido dos los disparos de armas de fuego que habían efectuado los atacantes”. Sin embargo, volvieron a Fiscalía y precisaron que “advirtieron un disparo de arma de fuego más”, manifestó el fiscal Guerrero.Por tal motivo, “desde la Fiscalía se mandó a la división Criminalística al lugar del hecho para que se constate la presencia de este tercer disparo”, aclaró.Sobre este tema, vale recordar que en la escena del hecho, personal policial había secuestrado. “Hasta el momento no se encontraron armas de fuego, pero en los allanamientos sí se secuestraron prendas de vestir de interés para la causa y celulares”, comentó Guerrero.Según publicóel animal que presuntamente intentaban robar los era un ternero guacho de un año de edad al cual la familia lo llamó “Lolo”. Las investigaciones apuntaron, en un principio, que el asalto se había perpetrado con el objetivo de robar el animal. Sin embargo, expertos en este tipo de robos explicaron al medio concordiense que “los cuatreros se movilizan de otra forma: son sigilosos, no violentos, ni pretenden confrontar a los propietarios de los animales que van a robar. En otras palabras: tratan de ser lo menos notable posible para perpetrar el robo con éxito”.Independientemente de la investigación judicial y política, el subjefe de la Departamental policial de Concordia, Danilo Parodi, apuntó a la “agitación política” que generó el violento episodio y optó por “abstraerse de este tipo de presiones”.“Uno se tiene que abstraer de la agitación política porque llama la atención la magnitud que se le da a los hechos, como el ocurrido en Villa Adela, y la utilización mediática de la ciudadanía en materia de seguridad pública”, cuestionó Parodi a“Evidentemente, la ciudadanía recuerda cada cuatro años que tiene que reclamar algún hecho en particular, pero uno tiene que abstraerse de este tipo de presiones porque tenemos que trabajar consciente y responsablemente en cada hecho que nos toca investigar”, sostuvo el funcionario policial.Para Parodi, “hay cuestiones que no cierran” y subrayó: “Es válido mencionarlo porque uno como funcionario policial debe abstraerse de la presión política y social para resolver el problema y llevarle seguridad a la ciudadanía”.En ese sentido, sostuvo que en Villa Adela “no hay un alto índice de hechos violentos o de hecho contra la propiedad”.