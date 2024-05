Archivan investigación fiscal contra Shakira por recomendación de la fiscalía

Un magistrado de investigación archivó provisionalmente el jueves la más reciente investigación sobre un presunto fraude fiscal de la estrella pop Shakira tras una recomendación de la fiscalía.La cantante colombiana ha sido investigada por la presunta evasión de 6,7 millones de euros (7,2 millones de dólares) en impuestos sobre sus ingresos de 2018 a través de una empresa offshore. Ella niega haber cometido algún delito.La fiscalía estatal que presentó inicialmente las acusaciones dijo el miércoles que “no hay pruebas suficientes” de un posible delito fiscal y recomendó el cierre de la investigación.En un comunicado emitido el jueves, el tribunal de investigación dijo que, dado que no hay ninguna acusación a nombre de la fiscalía o del gobierno regional de Cataluña, en el noreste de España, no había ninguna causa para proceder con el caso.El tribunal dijo que “no hay indicio alguno que pueda acreditar que Shakira Isabel M. R., de manera consciente y voluntaria, hubiera omitido información con trascendencia tributaria”.Si la decisión no es apelada por la fiscalía en el plazo de una semana, se volverá definitiva.En otro caso, Shakira llegó un acuerdo en noviembre con la fiscalía, donde reconoció que no había pagado al gobierno español 14,5 millones de euros (cerca de 15,6 millones de dólares) en impuestos entre 2012 y 2014.Shakira reside actualmente en Miami tras mudarse de España después de su rompimiento con el exjugador de fútbol Gerard Piqué.