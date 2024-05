La confesión del periodista Fernando Carolei: "Llegué a apostar todo mi salario"

? El drama de la ludopatía: la historia de Fernando Carolei



Fernando Carolei, el periodista de Buenos Días América, hizo una contundente confesión sobre su vida íntima. Aseguró que tuvo que luchar contra la ludopatía."A mí me fue bien en esas apuestas. En un momento me di cuenta y me retiré de eso. Lo hacía en una casa de apuestas deportivas. Estaba todo el día pendiente de lo que tenía que apostar, y quién tenía que ganar", comenzó explicando Carolei."Apostaba a tenis y fútbol, pero llegó un momento que era tal la desesperación que empecé a apostar a ping pong. He mirado partidos tratando de que gane un chino o coreano contra otro. He llegado a apostar un salario, en ese momento ganaba 450 pesos", agregó.El periodista se sinceró sobre cómo comenzó todo: "Era un momento duro de mi vida. Mi mamá se estaba por morir, en el trabajo estaba un poco castigado, no la estaba pasando bien, y estaba con una debilidad. Todo esto ocurrió en el 2008 cuando tenía 28 años".Sobre cómo salió del juego explicó: "En su momento Fernando Chatura (productor) que ya no está con nosotros me ayudó. Tuve una charla con él, casi que me cacheteó, y me levantó. Yo estaba dejado estéticamente, anímicamente y laboralmente, y él me hizo ver todas las buenas cosas que tenía".