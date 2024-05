Pronóstico para esta semana: el frío da tregua, pero volverá con más intensidad

El avance de un centro de altas presiones desde el sur hacia el norte de la Argentina produjo un progresivo descenso térmico a lo largo del fin de semana en Argentina.



Tras esto, la primera parte de la semana estará caracterizada por un leve repunte de temperaturas y sobre todo de humedad en la zona centro y noreste de Argentina. Con viento del norte y del este, la nubosidad irá aumentando hoy y mañana.



Para la presente jornada se pronostica en Entre Ríos cielo algo nublado, con registros térmicos que alcanzaría a la tarde hasta 18 grados.



Para mañana se anuncia una mínima de al menos 10 grados, es decir bastante por encima de las jornadas precedentes, mientras que la máxima volvería a estar en torno a los 18 grados centígrados.



En las provincias centrales se espera un miércoles bastante cubierto y con elevada humedad, sin descartar algunas lluvias. Si bien las mínimas estarían cerca de los nueva grados, empezaría a una baja en las máximas que no superarían los 16 grados.



En tanto, “las actuales proyecciones indican un nuevo y generalizado descenso térmico en el país entre el jueves 23 y el viernes 24 de mayo, sostenido por el ingreso de relativas altas presiones asociadas a un canal intenso de viento sur”, adelantó el meteorólogo, Christian Garavaglia.



Advirtió que “durante el jueves se esperan más lluvias y tormentas de variada intensidad en el centro y norte del Litoral, mientras que en el sur y centro del país el viento sur irá acentuando el cambio de tiempo”.



A partir del viernes, se pronostican registros térmicos mínimos de tres grados y máximas por debajo de los 15 en Entre Ríos. Ya no se prevén precipitaciones y el cielo se presentaría parcialmente nublado.



A partir del jueves podría nevar en zonas menos habituales del país.

“Las precipitaciones comenzarán a generalizarse con el correr del día jueves en el centro-oeste de la Argentina y, en combinación con bajas temperaturas, podrían dar lugar a nevadas no solamente en la cordillera cuyana, sino tambien en zonas bajas del centro y sur de Mendoza (como la ciudad de San Rafael) y zonas bajas del norte de Neuquén”, dijo Garavaglia.

.



Y continuó: “También, es probable que hacia el final del jueves, las precipitaciones en forma de lluvia den paso a nevadas en zonas serranas de San Luis y de Córdoba, de acuerdo a nuestro modelo de confianza”.



“Entre el viernes 24 y el feriado del sábado 25, se terminará de consolidar un nuevo y notable descenso térmico en toda la Argentina, comenzando un fin de semana que al igual que el actual, tendrá a las bajas temperaturas como principales protagonistas”, completó en Meteored.