Un camión se incendió mientras transitaba por la Ruta Nacional 9

El tránsito vehicular por Ruta 9 funcionaba de manera reducida en el kilómetro 74, a la altura de Campana por causa del incendio de un camión. Según informaron los bomberos, el fuego está controlado y no hubo víctimas.



El camión trasportaba carbón desde Santiago del Estero a Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Sin embargo, no pudo llegar a destino porque al pasar por un puente ubicado a unos 300 metros del lugar donde frenó, le habrían lanzado un artefacto que provocó las llamas en uno de los acoplados.



De acuerdo con el informe de la periodista Daina Costichi, las autoridades señalaron que el camionero les contó que se dio cuenta que salía fuego del segundo acoplado y que frenó para desengancharlo rápidamente y evitar que el fuego se propague al acoplado donde está la cabina del vehículo.



Los bomberos de Campana se trasladaron al lugar y consiguieron controlar las llamas, aunque tuvieron que dejar habilitado solo el carril rápido de la Ruta 9 de la mamo que va a CABA para poder trabajar.



Por ahora la principal hipótesis del incendio es que una o más personas arrojaron un artefacto inflamable sobre el acoplado que transportaba carbón. Aunque no hay sospechosos del ataque. (TN)