Pettovello: "Lo que quiero es transformar la Argentina de manera honesta"

Política El Gobierno nacional anunció un nuevo sistema para almacenar alimentos

“Es muy difícil luchar contra las mafias, pero lo tenemos que hacer. Y no podemos solos. La gente tiene que apoyar a los ciudadanos decentes. Por más que nos amenacen, no nos van a intimidar”. Así lo señaló la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en declaraciones efectuadas aLa ministra confirmó que tanto ella como sus funcionarios y las familias de éstos “sufrieron amenazas”. También sostuvo que “me están haciendo causas falsas” en referencia a la denuncia por asociación ilícita que realizó un abogado en su contra, de su ex secretario, Pablo De la Torre y del director a la Organización de Estados Iberoamericanos, Luis Scasso, por “asociación ilícita” en la contratación supuestamente fraudulenta de profesionales a través de este organismo.Pese a estas operaciones, Pettovello afirmó que “”.Este domingo el presidente Javier Milei salió a defender a su ministra. El primer mandatario, en declaraciones radiales, sostuvo que la ministra fue amenazada y también las personas que investigan a los intermediarios de los planes y los comedores y dijo que “Son cínicos, psicópatas, capaces de cualquier cosa”.”.Tras manifestar que se siente “orgullosa por el apoyo absoluto que recibe del presidente y de todo el gabinete”, la ministra afirmó que “”.Con relación a la polémica en torno de los alimentos en poder del Ministerio, aseguró que “no hay ningún alimento vencido en los depósitos que tenemos para atender emergencias”. Aclaró que, a medida que se va acercando la fecha de vencimiento de estos productos, se los entrega.Precisamente adelantó que este lunes el Ejercito comenzará a entregar esta mercadería a la Fundación Cooperadora de la Nutrición Infantil (CONIN) que cuenta con delegaciones en distintos puntos del país.Al respecto solicitaron estudios al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y a un laboratorio privado y esperan tener los resultados dentro de 10 días.