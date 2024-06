La casa de subastas suspendió la venta del Balón de Oro mundialista de Maradona

Aguttes ha tomado esta decisión de suspender esta subasta, que estaba programada para el próximo día 6, pese a que un tribunal francés autorizó el jueves que siguiera adelante, al rechazar un recurso de la familia de Maradona.En un comunicado, Maximilien Aguttes, uno de los responsables de la casa de subastas explica que su misión es organizar las ventas "en las mejores condiciones para nuestro vendedor como para los compradores".Pero reconoció que el "clima de contenciosos" y las "incertidumbres" actuales "no permiten a los aficionados abordar serenamente esta adquisición y no podemos garantizar correctamente nuestro papel de confianza".Aguttes hizo notar que pese al dictamen favorable a la celebración de la subasta del pasado jueves del Tribunal Judicial de Nanterre, del que se felicitan, los herederos del astro argentino han decidido presentar un recurso y en paralelo hay una investigación penal en marcha.No obstante, una vez aplazada la subasta, invitó a los interesados en comprar el Balón de Oro, también los que no se habían manifestado hasta ahora, que se lo hagan saber y así mantenerlos informados sobre los próximos pasos de la venta.El Tribunal Judicial de Nanterre dio la razón a Aguttes, que considera que el vendedor actuó de "buena fe" cuando compró en una subasta de segunda categoría en 2016 el trofeo por una cantidad irrisoria (1,20 euros, según el abogado de la familia del futbolista, Gilles Moreu).Además, en su favor había otro elemento y es que una vez pasados tres años después de que lo adquirió, al no haber ninguna reclamación el objeto le pertenecía legalmente.La familia de Diego Armando Maradona alega que el Balón había sido robado de un banco de Nápoles a finales de los años 80 junto a otros bienes. Desde entonces, se le perdió la pista hasta que apareció en 2016, cuando lo compró el actual vendedor, que asegura que lo adquirió sin saber que era el Balón de Oro de Maradona.Tras el revés del Tribunal Judicial de Nanterre, los herederos recurrieron y está prevista una nueva audiencia ante el Tribunal de Apelación de Versalles mañana por la mañana, indicó a EFE Moreu.El letrado hizo hincapié este domingo en que Aguttes sabe que están en contacto con el abogado que acompañó en 1989 a la que era entonces la esposa de Maradona, Clauda Villafañe, para denunciar el robo del Balón de Oro."El argumento de que el Balón no se robó se viene abajo", sentenció Moreu.En paralelo al proceso de los herederos, la Oficina Central de Tráfico de Bienes Culturales de Francia investiga si ha habido delito de "ocultación de un objeto robado" por parte del coleccionista.