Grabois criticó a Milei: "Estás desconectado de la realidad"

Juan Grabois a Milei: "Estas ofendiendo a Jesús que tiene hambre y no le diste de comer"

Grabois pidió por un plan de distribución de alimentos: ''Déjense de joder con mentiras''

En una publicación en su cuenta de la red social X (ex Twitter), Grabois cuestionó a Milei por su respaldo a Pettovello. "Acordate que Lucifer era de las fuerzas del cielo hasta que cayó en su soberbia... y acá huele a azufre, aunque Satanás se disfrace de ángel de luz (Corintios 11:14)", agregó.En tal sentido, advirtió por un egocentrismo del Presidente: "Te creés dueño de la verdad que es peor que mentir: es el pecado de la soberbia, el pecado de Lucifer.No sabés dialogar con argumentos, datos, ideas, alternativas. No sabés aceptar al que piensa distinto. Ese fanatismo fundamentalista te impide entender lo que está pasando".En tanto, alertó por la cantidad de pobres en el país: "El centro de este tema no sos vos, ni yo, ni Sandra Pettovello, ni los movimientos sociales. Nos importa un rabanito quiénes sean tus funcionarios. Ni a los que nombrás ni a los que echás. El centro acá es la gente que no tiene para comer. El problema es que no lleguen los alimentos a quien los necesita en una Argentina donde 24 millones de personas son pobres y 6 millones pasan hambre porque están bajo la línea de indigencia".También marcó la importancia de la justicia social: "Nadie te pide que pienses como nosotros, a su debido momento te vamos a ganar con la bandera de la Justicia Social que es la condición necesaria para la Libertad... ahora el reclamo es por el pan, es un tema humano, pre-político. Amorales, hipócritas, chorros, mentirosos decís. Entre los que levantamos 'causas nobles', entre los que proclamamos la Justicia Social, hay personas comprometidas dispuestas a dar la vida, pero ciertamente hay amorales, hipócritas, chorros, mentirosos... Ahora, Milei, decime... ¿por casa cómo andamos?".Asimismo, recordó un dicho del papa Francisco. "¿No son amorales los que no entregan alimentos a quien los necesita mientras se vencen en un galpón? Difícil encontrar una amoralidad mayor. 'No compartir con los pobres es robarles y quitarles la vida', dice el Papa Francisco. La gente no 'elige morirse de hambre', con la indiferencia y el sadismo se les quita la vida", aseveró."¿No son hipócritas los que tienen el dedito levantado para señalar a cualquiera sin reconocer sus propios errores ni la corrupción que los rodea? Los que cuando se ven obligados a decir algo porque las pruebas salen a la luz y hay un fallo judicial, simplemente ensucian a los demás e inventan conspiraciones", señaló el dirigente social.En este marcó, se preguntó: "¿No son chorros los funcionarios que anduvieron con la Banelco, los que pagan salmón ahumado como gastos de representación un domingo, los que pagan sobresueldos de funcionarios a través de intermediarios, los que aceptan comisiones del 5% para licitaciones con sobreprecios?"En tanto, cargó contra quienes aseguraron que la crisis social no se profundizó. "¿No son mentirosos los que no aceptan que la situación social se agravó, que falta la comida y que la comida no está llegando? Los aumentos de la AUH+Alimentar en este contexto mitigan pero no resuelven: apenas cubren el 40% de las necesidades alimentarias básicas de apenas 2.4 millones de hogares que reciben este beneficio", advirtió.Luego, Grabois le dio un consejo a Milei: "Mirá un poco más hacia adentro y dejá de proyectar en los demás. Dejá de señalar la paja en el ojo ajeno y mira la viga en el tuyo. Te va a hacer bien, nos va a hacer bien a todos. Porque el que tiene el poder, ahora, sos vos. El que tiene la mayor responsabilidad de que no falte el pan sos vos"."Una vez ofendiste al Papa Francisco y pediste perdón. Bien ahí. Ahora estás ofendiendo a alguien más grande que el Papa, estas ofendiendo a Jesús que tiene hambre y no le diste de comer, que tiene frio y no lo abrigaste... y 'lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí'", concluyó.Grabois reaccionó este sábado en su cuenta de X (antes Twitter) al fallo del juez Sebastián Casanello, quien ordenó un nuevo allanamiento a un depósito en el marco de la polémica que saltó a la luz con el Ministerio de Capital Humano y la no distribución de los alimentos almacenados.El juez Sebastián Casanello emitió un nuevo fallo este sábado 1 de junio donde dispone una 'orden de presentación con allanamiento en subsidio' en el "Centro Operativo Martelli" donde se encuentran los alimentos retenidos por el Ministerio de Capital Humano. Además, explicó que, en el galpón de Tafí Viejo en Tucumán también se procedió en el mismo sentido por orden del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán.