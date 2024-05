Sociedad

Día de la Revolución

Lunes 20 de Mayo de 2024

El gobierno ratificó su decisión sobre el feriado del 25 de Mayo

El Día de la Revolución de Mayo se mantendrá en la fecha del próximo sábado. No será fin de semana largo, ya que no hay previsto establecer no laborable ni feriado puente el viernes o lunes. En junio habrá una semana laboral de dos días.