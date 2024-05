La reforma política con boleta única de papel “implicará ahorro” para el Estado

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, destacó los avances que significaría la reforma política en Entre Ríos, tanto en materia institucional como en el ahorro económico que conllevaría.En los estudios de, el funcionario resaltó que “el gobernador ha decidido avanzar en una reforma política, pero sin imponerla, sin aprovechar el capital político que tenemos porque seguimos siendo un gobierno nuevo y eso te da bastante aire”.que es un fin en sí mismo”.Enseguida comentó que tienen un principio de proyecto que cuenta con alrededor de 250 artículos. “Lo estamos terminando, pero, sino que antes de terminarlo estamos tomando las consideraciones, en tanto no se contrapongan con las cuestiones de fondo. Después irá a comisión para debatirse en Diputados. Es una etapa pre legislativa, institucionalizada, pero más informal. Y, posteriormente la discusión legislativa que es más formal y forma parte del proceso”.Troncoso manifestó que “venimos de 20 años en el que el tema se tocó, pero nadie tomó la decisión política de avanzar”.Mencionó que “el sistema electoral que data de 1930, pensado para esa época, por lo que es muy difícil sostenerlo en 2024. Los cuartos oscuros, el año pasado, estuvieron lejos de transparentar o de facilitar la votación o hacer que la ciudadanía vaya a votar con ganas. No conozco a una persona que haya salido contenta, sino que todos se quejaban por el lío de boletas o la faltante. Fue una elección caótica”.”, afirmó, a la vez que indicó que este nuevo sistema significará, como en Córdoba o Mendoza.Señaló que será “donde cuenta todas las categorías y un casillero donde uno tiene la opción de votar lista completa del mismo signo político”.Explicó que “simplifica mucho. No sólo en cuanto a la”. Además, “en sentido de igualdad a los partidos políticos y se ahorra en transporte”.Además, enfatizó que “el gobernador ha sido muy claro en cuanto al financiamiento de los partidos para la campaña.. El Estado no se tiene que hacer cargo más que de garantizar que estén la boleta, los presidentes de mesa y que los partidos tengan las mismas oportunidades de comunicar sus propuestas.”.“Estamos convencidos de que hay que llegar para la próxima elección. Para el gobernador es una cuestión de Estado.”, completó Troncoso durante el programa