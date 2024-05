Troncoso: “Respetamos el derecho a huelga cuando se enmarca en la legalidad”

Política Provincia no descontará el día a los trabajadores que se adhieran al paro

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, en declaraciones a Elonce brindó definiciones sobre la jornada de paro que se desarrolla en el país y repica en la provincia. Explicó por qué se decidió no descontar el día de paro, la relación con los gremios y la relación con el gobierno nacional.“Somos muy respetuosos del derecho a huelga, siempre y cuando este enmarcado dentro del límite de la legalidad”, expresó en el Programa Nunca es Tarde, al sostener que “no hay derechos absolutos, ya que tienen que ser esgrimidos en su medida”.Ante esta situación, mencionó que desde el gobierno se estableció que, en el marco de esta jornada nacional, y al que se pliegan trabajadores provinciales, se decidió “no descontar el día a los trabajadores.” Señaló que la decisión se tomó en bloque junto con el Ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe.En esta misma línea, el ministro detalló que cuando se tomó la decisión (de no descontar el paro) se estableció que se garanticen los servicios esenciales junto con las entidades sindicales. Y aclaró que “es muy difícil contabilizar el impacto del paro, ya que al no haber transporte eso afecta. De todos modos, sabemos que hay menos movimiento”.“Siempre fuimos un gobierno con características propias, tenemos nuestra propia manera de construir, los valores y no tenemos mucha idea como el gobierno nacional puede tomar las medidas que se llevan a cabo. Igual nuestras decisiones hablan de nuestra autonomía”, amplió al sostener que el gobernador siempre “hace todo para darle gobernabililiad al gobierno nacional, ya que estamos en un momento complejo”.