“El paro promedia el 97% de adhesión en todo el país”, aseguran desde ATE

"El paro de ATE promedia el 97% de adhesión en todo el país", señaló el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, sobre la convocatoria de la CGT y que abarcó a empleados de la Administración Pública Nacional, trabajadores provinciales y municipales, evidenció una notable unidad entre los estatales.Según datos proporcionados por el sindicato, la huelga tuvo impacto en las 24 provincias y en más de 2.200 municipalidades de Argentina. Los trabajadores estatales señalaron que su decisión de llevar adelante esta huelga no fue arbitraria: "tiene que quedar claro que los estatales no paramos por deporte, que vamos a la huelga empujados por el Gobierno. Su política económica, la reducción de los salarios reales y los despidos son solo algunas de las causas de nuestra decisión de parar", argumentó el Secretario General.El paro no afectó las guardias mínimas en servicios esenciales, que se mantuvieron operativas, pero paralizó la mayoría de las actividades estatales en el país. En varios puntos, la huelga se complementó con movilizaciones y asambleas de trabajadores que denunciaron la pérdida del poder adquisitivo, las condiciones laborales precarias y los despidos en el sector público.