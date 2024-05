Paro general: sindicatos y organizaciones sociales se movilizan en Paraná

Foto: Concentración de sindicatos y organizaciones sociales en Plaza 1º de Mayo

En el marco del paro general al que convocó CGT, y al que se plegaron la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, en Paraná se concreta una movilización de sindicatos y organizaciones sociales hacia Casa de Gobierno; las columnas de manifestantes concentraron en plazas 1º de Mayo y Alvear, para luego dirigirse hacia la Casa Gris.El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, ase manifestó su conformidad con la adhesión a la movilización. “Estamos en el camino correcto porque en la calle se revertirá esta situación”, fundamentó. “Le decimos al gobernador Frigerio y a los legisladores, que los trabajadores les exigimos que gobiernen y legislen para el pueblo entrerriano y, fundamentalmente, para los que menos tenemos”, sentenció.“No serán factibles el DNU y la ley Bases porque este paro marcó a la dirigencia política, que no nos acompaña, qué es lo que está diciendo el pueblo argentino en la calle, cómo estamos de cansados con la miseria, el hambre y la desocupación, porque la plata no alcanza y hay miles de despidos todos los días en el país”, sostuvo el dirigente gremial. Y agregó: “A las autoridades provinciales les decimos que escuchen al pueblo porque hace cinco meses que están y necesitamos que gobiernen para el pueblo entrerriano”.“Unas 150 personas viajamos desde Concordia a Paraná porque estamos en contra de todas las medidas del ajuste, el DNU y la Ley Bases”, informó ael secretario general de Ate Concordia, Pedro Pérez. "Rechazamos la pérdida del poder adquisitivo. Los trabajadores perdieron un 40 por ciento del salario", sostuvo.Acto seguido, precisó que “a nivel nacional ya han despedido a unos 11.000 trabajadores y se espera que la cifra ascienda a 70.000 empleados estatales. Este gobierno festeja cuando alguien queda cesante”.Asimismo, destacó que “La Ley Bases significa perder la mayoría de los derechos que se han conquistado, lo más grave es darle facultades a este Presidente para que haga lo que quiera. Va a intentar cerrar los distintos Poderes y hacer todo por decreto”.Pérez agradeció a todos los que acompañan la lucha y mencionó: “Quieren no nos apoyan están invadidos por el odio hacia los trabajadores y muchos se olvidaron que, en la pandemia, fueron los empleados estatales que estuvieron frente a la lucha donde fallecieron muchos compañeros”. “No defendemos a los ñoquis, los gobiernos tienen las herramientas para sacarlos de la administración pública”, cerró.El sindicato general de Camioneros en Entre Ríos, Jorge “Piry” Álvarez, fundamentó: “Lamentablemente, seguimos con esta metodología que, a algunos les gusta y a otros no, pero es necesaria porque es un reclamo del movimiento obrero para frenar la ley Bases que viene por los derechos de los trabajadores, los jubilados, la educación y la salud pública”.“Vamos a Casa de Gobierno a decirle al gobernador que vote en contra de la ley Bases porque es un perjuicio para todos los entrerrianos”, argumentó el dirigente sindical.“El reclamo, al que sumaron todos los camioneros, es legítimo”, sentenció y se refirió a los derechos laborales que defienden: “La forma de desvincular a los trabajadores, desde la contratación, porque serán colaboradores de una empresa que terminan en un monotributo, es la flexibilización laboral que viene galopando arriba del supuesto león que tiene Milei, pero no lo vamos a permitir”.“Es una jornada de lucha, un paro nacional, y acompañamos la movilización de la que participarán representantes de diferentes organizaciones de la provincia”, comunicó ael secretario general de la seccional Paraná de la CTA de los trabajadores, Jorge Vázquez.Y continuó: “Es una férrea construcción de resistencia a las políticas neoliberales que nos retrotraen a las peores épocas del país; está en juego la dignidad de la clase trabajadora porque lo que plantea la ley ómnibus es dejar al trabajador en estado de vulnerabilidad y sus familias, además de la destrucción del aparato productivo, el desmantelamiento del Estado y el avasallamiento de derechos históricos que conquistó la clase trabajadora a lo largo de la historia argentina”.Por su parte, la secretaria de Género de CTA Entre Ríos, Ivana Reset, destacó: “Las tres centrales obreras nos movilizamos en unidad, salimos a la calle con las organizaciones sociales, por cómo impactan las medidas en las mujeres y los colectivos disidentes porque cambian las posibilidades que tenemos de salir adelante ante determinados episodios; terminan programas que fueron exitosos; y aumentan la edad jubilatoria a 65 años, cuando sabemos que las mujeres tenemos tres jornadas de trabajo y el no tener un ministerio atento a estas conquistas logradas, también nos lleva a la calle”.En tanto, el delegado de la Asociación del Personal de Aeronáutica, Carlos Franchi, fundamentó que la adhesión al paro y movilización es “en apoyo a todos los trabajadores”. En la oportunidad, dio cuenta del reclamo exclusivo del sector: “Tener una aerolínea de bandera significa soberanía y conectividad, pero con la política de cielos abiertos esto se vería es desmedro de su capacidad; además del desmedro del rol social como el cumplimos gracias a un convenio con Incucai para trasladar órganos y tejidos ablacionados e insumos”, fundamentó.Desde la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná, también se hicieron presentes en la marcha. “Estamos defendiendo los derechos de los trabajadores, no podemos perder las conquistas adquiridas. Cada vez estamos más oprimidos”, señaló el secretario gremial.En tanto, la secretaria general de la APS, Alejandra Levrand, informó: “Hay trabajadores que dieron hasta su sangre por defender los derechos y hoy no podemos ser indiferentes ante este avasallamiento. No queremos perder derechos y pedimos que los senadores revean lo que sucede”. "Los trabajadores cada vez cobran menos”, cerró.“La Asamblea se moviliza en la convocatoria de los trabajadores porque la situación nacional es terrible por el remate de la Argentina, el salario no alcanza, quieren cerrar las facultades y por los temas que tratan en el Congreso; les decimos a los senadores que voten como corresponde porque la historia marcará a los entrerrianos, como a Kueider que está dudoso”, comentó la titular de la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná, Alicia Glausser.“La situación de los trabajadores de las universidades nacionales es de un cuasi congelamiento de los salarios desde el año pasado”, sostuvo una docente agremiada en Sitradu. “Nos moviliza la defensa de los derechos conquistados en la universidad pública; lo que se disputa en la ley Bases es la defensa de nuestro país, nuestros recursos y los derechos conquistados”, remarcó. Y agregó: “La salida es la unidad en la lucha y la resistencia en la calle porque lo que hoy se discute en el Congreso, pone en jaque a nuestro país”.En ampliación.-