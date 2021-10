Crimen de la docente: revelaron cómo hallaron muerto a Bertuni en el penal

Policiales Hallaron muerto al único imputado por el asesinato de la docente en Cerrito

No hay cámaras en las celdas

Segundo hecho en dos meses



En este caso, “si hubo error o algún tipo de responsabilidad será considerado en las actuaciones administrativas”

El abogado de Bertuni y el fiscal Giunta concurrieron al penal para constatar el lugar en dónde se había encontrado el cuerpo sin vida. Diligenciaron las medidas que se tomaron.



Pasado el mediodía había sido derivado para cumplir la prisión preventiva por 60 días, que había sido dictada hacía pocas horas por el juzgado de Garantías, a cargo de Elisa Zilli. Se trata del acusado de asesinar a su expareja, la docente de Cerrito, Noemí Suarez (51), el pasado fin de semana, en la casa de la víctima.“Tuvimos un hecho trágico”, dijo el director general del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Marcelo Sánchez. “Lamentable un interno que había entrado pasado el mediodía, aparentemente se ha quitado la vida”, aseveró., es decir el protocolo de ingreso, identificación, constatación de antecedentes”.”, aportó Sánchez.. Fueron a la celda a buscarlo y lo encuentran en esa situación (ya sin vida)”, aseveró el director del Servicio Penitenciario. Lo hallaron pasadas las 14:30, es decir no había pasado más de una hora desde que él ingresa y lo hallan en esa situación”, resaltó Sánchez.Fuentes consultadas por, confirmaron que Bertuni fue hallado muerto por ahorcamiento. Sánchez dijo que “está todo en investigación” y si bien no dio cuenta del elemento que habría usado para cometer la autodeterminación,, había ingresado al penal tal como se lo vio en alguna imagen en Tribunales, con una vestimenta común. Los elemento que pudiera haber tenido, se le habían sacado (como cordones, cinto). Estaba en ese procedimiento de ingreso”, detalló Sánchez.Trascendidos indicaban en la tarde de este miércoles, quepor el crimen de su ex su expareja, la docente de Cerrito, Noemí Suarez.El director del Servicio Penitenciario destacó que “hay cámaras en el sector externo de la celda. Monitoreo sobre la celda misma no tenemos, porque es invasivo a la privacidad. En las celdas no hay cámaras. Sólo se tiene en sectores de circulación común”.Ante la consulta, contó que Bertuni “no había almorzado en el lugar, ya que ingresó pasado el horario de repartición de comida, pasada las 13:30. El almuerzo se sirve a las 12 o 12:30”.Un hecho similar se produjo en agosto, en el mismo lugar en donde apareció muerto hoy Bertuni.Sánchez reconoció que “en agosto, tuvimos un episodio de similares características, pero la diferencia con este caso, fue la inmediatez que hubo entre el ingreso y la autodeterminación que toma. No nos deja de sorprender”., expresó.“Pero, para tratar de recuperarlo, pero fue determinante”, dijo además.Al ser este el segundo hecho en menos de dos meses, son medidas que se toman y esto va haciendo que tomemos otras medidas. Del hecho de agosto, tomamos medidas sobre el sector”. Enseguida acotó. “La conducta humana es impredecible, cuando la persona está determinada a tomar este tipo de acciones, en algún momento la toma y lleva a cabo su idea”.Y refirió:Tras el deceso, se da aviso a las autoridades prevencionales, a la comisaría décima, inmediatamente a la fiscalía en turno. Dato queda a cargo de la causa.Intervino la fiscalía del doctor Dato.