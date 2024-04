Cuáles son los plazos para tratar la ley bases previa al Pacto de Mayo

Política La Ley Bases obtuvo dictamen y se debatirá en Diputados el próximo lunes

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que el lunes 29 y el martes 30 de abril se tratará en el recinto la Ley Bases para cumplir con los plazos necesarios que le permitan al Gobierno llegar al Pacto de Mayo, previsto para el 25 de mayo.Tras la obtención de dictamen de mayoría, Menem dijo que no son habituales leyes tan extensas y remarcó que su tratamiento requeriría una ardua tarea en el recinto.Asimismo, el titular de la Cámara Baja especificó: "Entre ambas leyes tenemos casi 400 artículos, con aliados que han ido dando su parecer, han puesto su impronta. Lo hemos planteado con menor apuro que en enero, con más detalle, sacando las cuestiones que podían no pasar"."Vamos a trabajar incansablemente para irnos con la media sanción", subrayó el riojano al tiempo que reveló haber tenido "la oportunidad de mirar a la cara a los legisladores que dijeron que iban a acompañar y a los que no".Consultado por los puntos del nuevo proyecto, Menem sintetizó que contempla la declaración de emergencias, la privatización de empresas, la reforma del Estado, la modificación y reestructuración del empleo público y también la reforma laboral, uno de los temas más debatidos y acotados por los legisladores y gobernadores."Estamos arriba de 126 voluntades. Algunos manifestaron abstenciones. Vamos a trabajar incansablemente para irnos con la media sanción", contó sobre lo que se denomina poroteo de la cámara."En el primer trimestre ha obtenido un 0,2% de superávit financiero, algo que no sucedía desde hace 16 años, con la intención de seguir sosteniéndolo para que todo lo que sobre se le devuelva a los argentinos", concluyó Menem.