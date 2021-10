Crimen de la docente: detalle de las pruebas que pesaban contra el único acusado

Policiales Hallaron muerto al único imputado por el asesinato de la docente en Cerrito

Un final inesperado tuvo esta tarde, la vida de Oscar Bertuni (54), el único imputado por. Mientras en la ciudad, continuaba la conmoción por el asesinato de la mujer quien había recibido 33 puñaladas que le provocaron la muerte y, había sido derivado para cumplir la prisión preventiva por 60 días, que había sido dictada hace pocas horas por el juzgado de Garantías, a cargo de Elisa Zilli.Fuentes policiales confirmaron ay según detallaron, fue hallado muerto por ahorcamiento.Durante la audiencia que se llevó a cabo este mediodía, en la que estuvo presente el imputado, los representantes del Ministerio Público Fiscal, Cristian Giunta y Fernanda Ruffatti,. Además,”, dijo el fiscal Giunta y acotó que “se levantaron rastros y cabello alrededor de la cama y se tomaron fotografías en la escena”.Además, contó cómo fue el hallazgo de la docente asesinada. “El sobrino de la víctima (FS), fue a la casa el domingo, porque habían intentado contactarse con ella y no los atendía.y llamaron a la policía”, afirmó el fiscal en la audiencia.En la audiencia, también se dio cuenta de cómo fue la irrupción de. Se trataba de Bertuni quien no llegó a ingresar al dormitorio. Los policías manifestaron que escucharon un ruido, pero no fue un ruido fuerte,”, afirmó.Otro de los indicios que evaluaronaclaró que por acción de los policías que estaban en la casa, “Bertuni no alcanzó a ver la escena en el dormitorio”, mencionó.Sin embargo, el agente fiscal mencionó queporque los policías le impidieron ingresar a la habitación”, contó Giunta.Además, el acusado también faltó a la verdad cuando habló con Daniel Torres, la expareja de Noemí, ante quien lloró y le dijo no saber nada de lo que había ocurrido.Por su parte, la fiscal Fernanda Rufatti, calificó el hecho como femicidio. Además, mencionó que si bien “no consta el ensañamiento en la caratula,”, señaló.Además, dio cuenta de la relación de la. “Le fue infiel y le mandaba fotos con las mujeres con las que estaba”, afirmó.En otro tramo de la audiencia, Rufatti sostuvo que “. Y cuando cortó la relación, Bertuni empezó a hostigarla”.La fiscal contó que Bertuni estuvo en los últimos meses, abocado a “recuperar” la relación y se veían de manera esporádica. “Cuando vio que todo eso no tenía efecto, empezó a perseguirla. No solo se le aparecía en la casa y le cortaba el pasto, sino que la espiaba.“Entendemos que está probado que esta relación era una relación violenta, y que cuando”, puntualizó.Sobre el final de la audiencia, Rufatti había mencionado que ante “, porque tiene los medios económicos y la logística para hacerlo”, resaltó.En base a los argumentos de los fiscales, se había imputado a Bertuni de “homicidio doblemente calificado”. En la audiencia, tras el acuerdo con el defensor oficial del imputado, Jorge Luis Balbuena, la jueza Zilli había decidido aplicarle 60 días de prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná.En diálogo con Elonce TV, el fiscal Giunta se refirió a cómo sigue la causa con la muerte del imputado. “Ya libramos pruebas y vamos a recibir y analizar las mismas,, hay prueba pendiente que la vamos a recibir y la vamos a incorporar, para confirmar la tesis acusatoria”, resaltó Giunta.