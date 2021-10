Mujer asesinada en Cerrito: confirman nuevos detalles y quién halló el cuerpo

El brutal crimen de Noemí Suárez, la docente de 51 años ultimada a puñaladas, conmociona a Cerrito. Por el hecho está detenido Oscar Bertuni, de 54 años, quien fuera pareja de la víctima. Si bien en principio había trascendido que había sido el hombre quien había dado parte a la Policía, con el correr de las horas se fue aclarando la situación.Se supo que familiares de la mujer, que viven en otra ciudad, estuvieron tratando de contactarse con ella durante el día, pero nunca contestó llamadas ni mensajes. A la noche, le pidieron aque fuera hasta la casa a ver qué le sucedía. Cuando el muchachoLos fiscales Cristian Giunta (de Investigación) y Fernanda Ruffatti (de Violencia de Género y Abuso sexual) comenzaron a dirigir los primeros pasos de la investigación, y dieron intervención al personal de la División Homicidios (Dirección Investigaciones) y a la Dirección Criminalística.rastros que serán materia de análisis, tanto de carácter biológico y genético como huellas y otros elementos que se consideraron de interés.El principal sospechado por el crimen es Oscar, de 54 años, jubilado de Vialidad provincial y queCuando la Policía de Cerrito llegó a su casa, el hombre no entendía el motivo de la visita o bien se hacía el desentendido de la situación, detalla diario. Le pusieron las esposas y lo trasladaron a la comisaría en calidad de detenido.En el allanamiento a lapara confirmar todas las sospechas, como ropa o calzado con sangre, por ejemplo. No obstante, de los elementos analizados por los peritos de Rastros y del Laboratorio surgirán las certezas.Un dato clave que ubica a Bertuni como sospechoso es el denominador común de la violencia de género: el “no es no”.El personal de Homicidios relevó numerosos testimonios. Por un lado, vecinos de la vivienda de la víctima no escucharon nada extraño, ni un grito ni un golpe que les hubiera llamado la atención. Por otro, en cuanto a la relación entre la mujer y el acusado, se pudo saber que tuvieron un breve noviazgo, no convivían y que hace un tiempoNo obstante esta decisión,y hubo quienes sostuvieron que se había “obsesionado” y habría acosado a la mujer con esa intención. Aunque no hay denuncias por algún hecho de violencia de género, se remarcó que hubo episodios en que “la molestaba”, según los datos reunidos en la pesquisa.Ahora, para confirmar este contexto, se aguarda por las pericias a los celulares, tanto de la mujer como del hombre, de las que podría surgir si hubo un encuentro ese domingo al mediodía o en las horas previas.En cuanto a las cámaras de vigilancia, se informó que hay algunas pero lejanas al domicilio de Noemí y de la casa de Bertuni, no obstante se solicitaron las grabaciones para ir viendo los videos y constatar si hubo algún movimiento del detenido o de otra persona que podría haber asesinado a la mujer.Noemí vivía sola en la casa de calle Lavalle al 800 de la localidad de Paraná Campaña. Desde la Policía se informó que residió un tiempo en Catamarca, con su exmarido, con el cual tuvo dos hijos. Luego de la separación, volvió a vivir a Cerrito, hace aproximadamente 10 años. La docente trabajaba en la escuela N°68 “Hernando Arias de Saavedra” de Hernandarias.