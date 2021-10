“Noemí era una excelente mujer, no se merecía terminar de esa forma”

Foto: Fabricio, hijo de Noemí

Foto: Agustina, hija de Noemí

Foto: Daniel Torres

Foto: Diego, hermano de Noemí

En las primeras horas del pasado lunes, la localidad de Cerrito se despertaba conmocionada por el crimen de Noemí Suárez, la docente de 51 años, que fue hallada con más de 30 puñaladas en su vivienda.Por el femicidio imputaron y está detenido con prisión preventiva, quien fuera su pareja hasta hace poco tiempo, Oscar Omar Bertuni, de 54 años, que deberá cumplir la medida dictada este miércoles en la cárcel de Paraná.pudo dialogar con la familia de Noemí. En medio del gran dolor por la pérdida, indicaron que sólo quieren justicia y convocaron a la comunidad de Cerrito a reunirse este miércoles a las 20 frente a la iglesia para rezar.Noemí vivía sola en Cerrito. Su hijo Fabricio vive en Catamarca junto a su padre, Daniel Torres y Agustina, su otra hija está en Córdoba. Su hermano y sus padres vivían en el campo.“Lo único que pedimos es que se haga justicia y nada más. A la hora 20, frente a la Plaza vamos a hacer una reunión para rezar y pedir por ella, lo único que queremos es que descanse en paz”, dijo Fabricio quebrado por el llanto.Agustina, hija de Noemí, dijo que conocía a Bertuni, “pero jamás me imaginé que esto iba a pasar, sino hubiéramos hecho algo” y dio cuenta que su mamá nunca le advirtió de alguna situación de violencia. “Ojalá que esto sirva para concientizar a muchas mujeres de que tienen que hablar, que tienen que pedir ayuda; de que el maltrato psicológico y físico no es algo normal ni se puede justificar con nada”.Y agregó: “Queremos que la gente nos acompañe y recen por nosotros, para que tengamos fuerzas para poder vivir con esto de la mejor forma”.Por su parte Daniel Torres, ex marido de Noemí y padre de sus hijos, afirmó que “era una excelente mujer, madre, hija, hermana y maestra. No es algo normal lo que pasó, quiero que la lacra que hizo esto, que arruinó una vida y la de todos nosotros, la pague y exijo la pena máxima”.Sobre la convocatoria para esta noche, aclaró que “vamos a ser pacíficos, queremos que todo el pueblo de Cerrito nos acompañe, pacíficamente, no queremos tener problemas”.Torres destacó que tanto la policía como la justicia están “actuando bien”; pero como familia necesitan que “este suplicio se termine cuanto antes. Queremos que el alma de Noemí descanse en paz y que todos podamos estar tranquilos”.“Queremos que este tipo, esta lacra, la pague en vida. Noemí era una excelente mujer”, reafirmó Torres y renovó la invitación a la población de Cerrito: “No queremos una marcha de silencio, vamos a rezar por el alma de Noemí porque ella no se merecía terminar de esa forma”.Paso seguido, agregó: “Queremos que no haya más Noemí, ni en Cerrito ni en ninguna parte del país. Que se termine el machismo, que se termine esto de que los hombres por creerse hombre y en realidad no lo son, matan mujeres, niños, violan. Entendemos los tiempos, pero lo único que queremos es que se haga justicia. Que esa lacra tenga cárcel de por vida, ese tipo no merece vivir ni estar en la sociedad”.Por su parte, Diego Suárez, hermano de Noemí afirmó que “esto fue un golpe muy duro para toda la familia. Pido justicia y que esto se termine cuanto antes. Ella era muy reservada en sus cosas y nadie se imaginó una cosa así, sino hubiéramos tratado de ayudarla. No había antecedentes de violencia y nos fuimos enterando de algunas cosas después de lo que pasó. Lo único que me comentó era que ella había decidido cortar la relación con él y desde ahí empezó todo esto, pero jamás nos imaginamos algo así”.Finalmente, Oscar Rolfi, suegro de Agustina, que acompaña a la familia en este terrible momento hizo un pedido por el cuerpo de la mujer. “Hace muchos días que estamos esperando el cuerpo, la estamos pasando muy mal y pedimos que tengan respeto y que nos entreguen el cuerpo lo más antes posible”; según explicó les indicaron que deberían esperar hasta el viernes para ello ya que se están haciendo las investigaciones pertinentes.