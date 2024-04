Cómo saber si cobro los vouchers educativos en mayo

Cuándo se cobra el primer voucher

. Esta inquietud de las familias se tradujo en un incremento en las búsquedas en internet y las consultas en la página de la Secretaría de Educación. La mayoría de los padres que anotaron a sus hijos quiere saber es si el próximo mes ya contará con esos fondos para pagar la cuota

a asistencia vouchers educativos se otorgará a quienes ejerzan la responsabilidad parental de estudiantes de hasta 18 años de edad inclusive al momento de la inscripción

Apenas se abrió la inscripción, las consultas desbordaron la página web: unas 7000 personas por minuto intentaban registrar a sus hijos para recibir los vouchers educativos que propuso el gobierno nacional, como ayuda a las familias que envían a sus hijos a colegios privados con subvención del 75% o más. Anotarse significaba que podían recibir durante los meses de mayo, junio y julio el equivalente al 50% de la cuota escolar, acreditado en su cuenta bancaria. El tope a cobrar es de 27.198 pesos, ya que el voucher cubre el 50% de lo que se paga en concepto de enseñanza programática.. A pocos días del cierre de las inscripciones, según informan en la Secretaría de Educación se anotaron unas 700.000 familias, que corresponden a unos 932.000 alumnos (cada padre o madre generaba un único registro en el que inscribía a uno o más hijos). Las autoridades creen que, concluido el proceso, serán cerca de un millón los chicos de entre 4 y 18 años inscriptos para los vouchers educativos.Sin embargo, originalmente, cuando se lanzó el programa, desde el Ministerio de Capital Humano se había informado que el universo a alcanzar sería de unos dos millones de chicos que asisten a más de 6000 escuelas en todo el país y de familias con un ingreso menor a siete veces del salario mínimo, vital y móvil. Esto es 1.400.000 pesos aproximadamente. Se apuntó a alumnos y estudiantes hijos de familias de clase media y media baja que, aunque sus colegios ofrecen cuotas accesibles por recibir un importante aporte del Estado, con los aumentos y la inflación comenzaron a generar morosidad y cambios de institución ante la dificultad de pagar.La gran pregunta por estos días es cuándo se cobrarán los primeros vouchers educativos. Desde el Gobierno se informó que el mecanismo de pago será similar al utilizado para la ayuda escolar que se abonó en marzo, de $70.000 por chico. Cuando se completó el formulario de solicitud en el sitio www.argentina.gob.ar/educacion se pidió que se informaran y actualizaran los datos bancarios registrados en la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Una novedad es que se incorporó la posibilidad de registrar una billetera digital para el cobro de los vouchers educativos.Sin embargo, todavía no se informó cuándo será oficialmente la fecha de cobro. Es decir, se sabe que se acreditará en el transcurso de mayo. Lo que no se sabe es si habrá una fecha unificada, a inicio de mes o escalonadaDesde el Gobierno se informó que todavía no están definidos los detalles del pago. Ya que se hace mediante la Anses, se creía que se acreditarían los vouchers en las fechas del calendario de pago de la Anses, que va asignado fechas de cobro según la terminación del documento y según el tipo de prestación a abonar. Sin embargo, la gran duda es qué ocurrirá con aquellas familias a las que les toque cobrar después de la mitad del mes de mayo, fecha en la que ya haya vencido el plazo para pagar la cuota, caso en el que deberían abonarla con un interés que determine el colegio. En el Gobierno reconocen que están evaluando en función de la cantidad de inscriptos cuál será la mejor forma de acreditar los vouchers, aunque no habrá una decisión hasta comienzos de la semana próxima.Tal como se publicó en el artículo 3° del documento anexo a la resolución 90/2024, “l, que asistan a instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos 75% de aporte estatal. Esta prestación será de carácter personal e intransferible”, dice. Hay que aclarar que solo la cobrará uno de los dos progenitores, quien haya hecho el trámite a su nombre.Los beneficiarios recibirán el 50% del valor de la cuota del colegio privado, sin incluir actividades extraprogramáticas, con un tope de $27.198 por hijo que se acredita en la cuenta bancaria o billetera virtual del padre, madre o tutor registrado.En tanto, en el programa de “Ayuda cuota escolar” que lanzó hace diez días el gobierno porteño también está teniendo una gran cantidad de inscripciones. Desde que la página web estuvo disponible, unas 122.008 alumnos fueron inscriptos por sus familias; hay tiempo para hacerlo hasta el 20 de mayo. Los primeros pagos, que serán el 50% de la cuota programática, hasta unos 30.000 pesos, para los chicos ya registrados estarán disponibles a principios de mayo, informaron fuentes oficiales; en este caso, también será por tres meses.A diferencia del sistema de vouchers nacionales, para inscribirse en este programa porteño no hay límites de ingresos familiares ni tampoco en función del porcentaje de subvención del colegio. El alumnado de todas las escuelas privadas que tengan domicilio en la ciudad de Buenos Aires y reciban algún tipo de subvención del Estado –que es entre 40% y 100%– puede inscribirse.Como el sistema que utiliza el gobierno porteño es distinto del de Nación, las escuelas ya comenzaron a informar a los padres que habían recibido la confirmación de la Ciudad de que la familia se encontraba registrada para recibir ese beneficio. Ocurre que no serán las familias quienes cobrarán, sino que el monto se acreditará directamente en la cuenta del colegio, a nombre del alumno o estudiante.Por estos días, muchos padres empezaron también a recibir un mensaje del gobierno de la ciudad, en el que se informaba el número de trámite y que el mismo había sido aprobado. Simultáneamente, recibieron un correo de la institución educativa en el que esta daba cuenta de que había sido informada de la inscripción al sistema de “Ayuda cuota escolar” y de que verán el impacto del beneficio en la factura. Lo que no se sabía es si ya en la siguiente cuota ya les figuraría el descuento; desde la Ciudad dijeron sí, por lo que cobrarán en mayo, junio y julio.En tanto, quienes aún no se inscribieron, pero lo hagan antes del 20 de mayo –agregaron fuentes oficiales–recibirán la primera ayuda en la cuota de junio, pero también por tres meses, es decir, hasta agosto incusive. (La Nación)