Fatal accidente en Crespo: piden que conductor “vaya a la cárcel, es un asesino”

Este martes 7 de mayo se cumple un mes del trágico accidente ocurrido en el Km. 404 de la Ruta 12, cerca del acceso a la ciudad de Crespo, donde perdieron la vida los hermanos Brian y Ayrton Bertozzi y Néstor Rodríguez, tres jóvenes de Tabossi que regresaban del boliche.Vale recordar que los jóvenes fallecidos, que iban en compañía de otro amigo, Emiliano Enrique , que resultó herido, se conducían en un VW Golf cuando se produjo el choque de frente contra un automóvil Toyota Corolla, en el cual se trasladaba una pareja de Paraná, que resultó lesionada.Al cumplirse el primer mes, la familia de los hermanos Bertozzi, piden justicia y que “el asesino” que conducía el Corolla “vaya a la cárcel”.En diálogo con, Carina Emeri, madre de Brian y Ayrton, expresó: “estamos a las vueltas porque la fiscal no le entrega nada a los abogados y el tipo que los mató está muy cómodo en su casa y yo tirada en una cama pensando en lo terrible que fue el accidente”.“No sabemos nada del caso porque no entregan nada”, remarcó sobre el accionar de la justicia y dio cuenta que hace unos días “nos citaron para una pavada, porque no nos preguntaron nada. El abogado dice que no puede hacer nada y que el tipo (por el conductor del Corolla) va a estar hasta julio en su casa y que después puede pedir más y seguir con prisión preventiva en su casa. Pero cómo puede ser que alguien que mató a tres personas esté en su casa”, se preguntó.En este sentido, manifestó que el hombre que manejaba el Toyota Corolla “se cruzó en doble raya, los chicos venían despacito y los re mató; si los bomberos no podían sacarlos y tuvieron que cortarles la manos y las piernas a los chicos” para poder extraer los cuerpos del auto.Emeri afirmó que desde ese trágico día, “no puedo estar, vivo en la cama llorando, no sé qué hacer, no tengo paz y mucho menos pensando que no se hace justicia. Me mataron dos chicos, ellos no salían a robar, no se drogaban, no entiendo nada”.Y al hacer referencia al conductor del Corolla expresó: “quiero que vaya a la cárcel porque cuando un pobre hace algo, enseguida va a la cárcel. Creo que la fiscal no tiene ni sentimiento, cómo va a tener a un tipo que mató a tres personas en la casa, y yo muriéndome en la cama. Que pague en la cárcel hasta que salga el juicio y después se verá”. Y aclaró que no quiere tener diálogo con esta persona: “es un asesino, cómo se va a cruzar en doble raya a más de 150 de velocidad a matar a estos chicos inocentes”.“Desde ese día yo no caigo, me parece que es mentira, eran unos chicos buenos, ni siquiera mi hijo que era el que manejaba tomaba, porque era responsable y cuidada su autito porque hace un mes que lo tenía y vino este loco y me los mató, no es justo, ya no sé qué hacer porque nadie nos da bolilla”.Finalmente, la mujer hizo referencia a la colecta que realizan para poder abonar las lápidas de los jóvenes fallecidos. “Estoy muy agradecida con la gente de Crespo que me han ayudado mucho y mandado mensajes, también en mi pueblo, pero igual no tengo consuelo. A la fiscal no le importa nada, que se haga justicia por la memoria de los tres chicos”, solicitó.