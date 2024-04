“El fantasma de la línea 20” tiene su historieta en la Revista Anarap de Leo Ramone y Ariel Rodríguez. A 14 años de aquel episodio que ya se convirtió en un mito paranaense, el dibujante que creó el cómic brindó detalles asobre la producción: “El primer trazo que hice fue de la fantasma”, confesó.Ramone reveló que la idea de trasladar el mito a una historieta surgió a partir de la lectura del libro `Paraná y sus Enigmas. La historia y los misterios de la Ciudad Paisaje´, de Raúl Avellaneda.“Este tipo de historias tiene muchos elementos fantásticos y tétricos, con consecuencias que repercutieron en la salud mental de los protagonistas”, aseguró y, según explicó, en el formato también estableció un paralelismo con la salud mental “debido a las secuelas que quedaron después del avistamiento de este personaje fantasmagórico”.El historietista destacó que la mayoría de los datos en la publicación “son veraces porque se pueden corroborar en el informe de Elonce”. “El chofer del último turno de la noche iba junto a un amigo y, en la charla sobre temas triviales, en el final del recorrido, sube una mujer con un aspecto bastante desalineado, tétrico y maloliente, con un flujo de baba y la mirada rojiza. Los ocupantes del colectivo se asustan y al entrar en pánico, quieren escapar del coche, pero las puertas se abrían y cerraban”, repasó Ramone.“El primer trazo que hice fue de la fantasma con rasgos fantasmagóricos, un aspecto cadavérico, oscura y con la sonrisa desencajada; y debido a que no encontré imágenes del chofer, apelé a la imaginación”, contó aPara abordar la trama de la historia, Ramone acudió a documentación y distintas fuentes disponibles para consulta. “Traté de ser lo más fidedigno a la historia para no herir susceptibilidades”, confesó. De igual manera, sí reconoció un cambio en el traslado del mito a la historieta: “La mujer que subió al colectivo tenía una bolsa con una cabeza, pero eso me pareció excesivo y lo limité para que no sea tan impactante porque, además, el editor de la revista me solicitó que sean cuatro páginas”, reveló.Consultado al historietista sobre la veracidad del mito, éste sentenció: “Si se comprueba la cuestión fáctica sobre la existencia de los fantasmas, soy el primero en abogar por ello, pero para mí, si no se puede demostrar, no existe”.La Revista Anarap es publicada por Ediciones Mitocondria y sale cada cuatro meses; el ejemplar podrá adquirirse en una feria de fancines prevista para este viernes en La Vieja Usina.