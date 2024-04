Al menos 10 muertos por un incendio en un alojamiento en Brasil

Al menos diez personas murieron y otras ocho quedaron heridas como consecuencia de un incendio que destruyó este viernes una pensión en el centro de la ciudad brasileña de Porto Alegre, la capital más meridional de Brasil, informaron los bomberos.Las cuerpos de rescate aún buscaban desaparecidos a primeras horas de hoy, pero no informaron de cuántos, ya que el establecimiento, que ofrecía albergue a personas vulnerables que duermen en las calles, no tenía un registro de sus huéspedes.El incendio de grandes proporciones, cuyas causas se desconocen por ahora, destruyó por completo los tres pisos del establecimiento, que funcionaba como posada y pensión de forma irregular, ya que no contaba con licencias ni plan de seguridad ni autorización de los bomberos.De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Río Grande do Sul, estado del sur de Brasil fronterizo con Argentina y Uruguay, los diez cuerpos fueron encontrados carbonizados durante la inspección hecha por los equipos de rescate luego de que controlaran las llamas.Dos de las víctimas fueron encontradas en el primer piso de la pensión, otras cinco en el segundo y las restantes tres en el tercero.Los bomberos rescataron con vida a once personas, de las cuales ocho tuvieron que ser conducidas a hospitales debido a que sufrieron quemaduras de diferentes grados.Según la Secretaría Municipal de Salud de Porto Alegre, el estado de dos de los heridos es grave, así como la situación de un tercero que sufrió quemaduras en el 20 % de su cuerpo.En un mensaje en sus redes sociales, el gobernador de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, lamentó una tragedia que "consterna profundamente". (EFE)