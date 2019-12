"Casi morimos 20 personas, todos quemados", denuncian presos del penal de Paraná

Policiales Internos de un pabellón de la Unidad Penal Nº 1 iniciaron huelga de hambre

aseguró auno de los internos del pabellón Nº17 (antes el Nº22) donde el miércoles por la noche se registró un incendio por la quema de colchones por parte de los presos, y un principio de disturbio que fue controlado por el personal penitenciario.Tras los incidentes, los reclusos se mantienen en huelga de hambre y de acuerdo a lo que aseguraron a, rechazaron la propuesta que les ofreció la Dirección General del Servicio Penitenciario. "Como no la aceptamos, nos dijeron que nos iban a trasladar, que nos van a separar, porque no aceptamos lo que ellos proponen", indicó.", remarcó el interno del pabellón Nº17 en comunicación con"El Juzgado Federal le otorgó el arresto domiciliario a los internos, por los graves hechos que pasaron acá y Sánchez dijo que no pasó nada, que no quemaron nada, que no robaron nada", apuntó, al tiempo que denunció:

"Sánchez miente"

Qué pasó en el pabellón Nº22

"Nos sacaron el teléfono fijo que todos los pabellones tienen,, y no nos dejan hablar con nuestras familias para que no se enteren qué pasó", denunció el reo., denunció el recluso.Al comentar que los incidentes se desencadenarony sin brindar mayores precisiones, explicó que fue "un agujero chiquito"."Nosotros fuimos castigados, nos trajeron al pabellón Nº17, o sea que nos hacen enfrentar con la población. No sacan nuestros derechos", insistió."Fue impresionante lo que pasó, y taparon todo", recalcó.Hicieron un operativo de limpieza con 40 internos para limpiar todo, y que no quede nada", aseguró.. Nos tuvieron encerrados en otro lugar, nos mataron a palo, y ahora estamos en un lugar en el que no se puede estar porque hay agua por todos lados y están todos los cables pelados", denunció el interno.pudo saber queDe acuerdo a los datos a los que pudo acceder este medio, son nueve los reclusos que están bajo la órbita de la jueza Cecilia Bértora, los que ya fueron trasladados;"Los derechos de los internos están siendo atendidos", aseguró Gambaro aEn tanto, mientras continúan la huelga de hambre y se investiga qué paso en el pabellón Nº22 durante la noche del miércoles, desde el Juzgado de Ejecución de Penas de Paraná se advirtió que los inconvenientes están atrasando los trámites de otros internos, los que tenían pautados sus traslados con motivo de las Fiestas de Año Nuevo.En ese sentido, los familiares de los reclusos acamparon en la puerta de la cárcel de Paraná, atento a que se mantiene la huelga de hambre, y según saben, solo están "con lo puesto". De acuerdo a lo que manifestaron a este medio,Asimismo, el director de la Unidad Penal Nº1 de Paraná, Octavio Ifrán, prefirió no brindar declaraciones a