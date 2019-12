Internos de un pabellón de la Unidad Penal Nº 1 iniciaron huelga de hambre

Una pelea entre dos grupos antagónicos en el interior de la Unidad Penal Nº1 de Paraná, que ocurrió minutos después de la cena, a alrededor de las 20.30 de este miércoles, derivó en una quema de colchones por parte de los internos y un principio de disturbio que fue controlado por el personal penitenciario, confirmaron autoridades aSandra Mendoza, madre de un interno, indicó aque "pude ver a mi hijo por la mañana, no estaba bien. Los culpables fueron los del pabellón Nº 17, hicieron un boquete y prendieron fuego colchones"."Los del pabellón donde está mi hijo están pasándola muy mal porque les prendieron fuego todo. Les cortaron el teléfono público. No tienen ropa ni alimentos, y no son los culpables", aseguró.En ese sentido, manifestó que "el pabellón 22 quedó inhabilitado. Los culpables fueron trasladados y su pabellón quedó desocupado. Ahora a los damnificados los trasladaron a ese lugar, pero dicen que está todo roto"."No queremos que pase lo de Victoria, que nos traigan los chicos muertos. Hubo cinco dotaciones de Bomberos adentro. Queremos saber cómo están nuestros chicos. Fueron los damnificados", agregó.María, suegra de otro interno, indicó que "vinimos y no pudimos verlos. No pudimos dejarles nada, pero los chicos perdieron las cosas. Él está golpeado. A los colchones los quemó la gente del pabellón Nº17".