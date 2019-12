Gresca en el penal: Pidieron arresto domiciliario para el ex concejal Hernández

Una pelea entre dos grupos antagónicos en el interior de la Unidad Penal Nº1 de Paraná, que ocurrió minutos después de la cena, a alrededor de las 20.30 de este miércoles, derivó en una quema de colchones por parte de los internos y un principio de disturbio que fue controlado por el personal penitenciario, confirmaron autoridades a, aseguró ael defensor del ex concejal, Emilio Fouces., perdieron todo.. De hecho, así vino a la audiencia", comentó el abogado. "Anoche durmió en un salón que no tiene ningún tipo de preparación para ser un lugar de alojamiento", agregó.Y continuó: "Planteamos al Tribunal que en estas condiciones, donde el Estado no puede garantizar la integridad física de una persona que está detenida a disposición de la Justicia, lo que corresponde es que esa medida coercitiva, que es la prisión preventiva, la continúe desarrollando en su hogar".Fouces solicitó al Tribunal que juzga al ex concejal en el marco de la causa Celis, el arresto domiciliario para su defendido atento a que, según argumentó,, argumentó el abogado. "Hasta que el penal pueda darle las garantías edilicias y de seguridad que Hernández, como cualquier detenido", resaltó."Hernández no es un detenido más, es una persona que por distintas circunstancias está mucho más expuesto en el penal porque se instaló en la sociedad que, porque hubiera tenido algún beneficio económico, eso lo posicionaría en una situación privilegiada", estimó el defensor.Se recordará que Hernández goza de salidas transitorias del penal, para visitar a sus familiares. Fue en ese sentido que su abogado estimó que el ataque en el pabellón en el que estaba alojado, podría deberse a esos beneficios."El mismo día que él vuelve al penal, a las 18, y a las 20 se dio el ataque. Y por expresiones que alcanzó a escuchar, estaría relacionado", acotó Fouces.