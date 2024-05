Cinthia Fernández, contra Gran Hermano: “Arman todas las historias”

Cinthia Fernández fue una de las figuras del espectáculo que participó en la edición de Gran Hermano Famosos. Por eso, en medio del furor por el reality, la mediática recordó cómo fue su experiencia.



“Tardaron como seis años en pagarme”, lanzó ella en una de sus historias de Instagram ante la pregunta de una seguidora. Así, la ex de Matías Defederico dejó expuesto el conflicto económico que tuvo con la producción del programa.



Incluso, Cinthia contó: “Arman todas las historias para que les sea funcional. Nada es casualidad”. Cabe recordar que la mediática participó del reality en 2007 junto a otros famosos como Amalia Granata, Lissa Vera y Hernán Caire.



Sobre el problema económico, Cinthia relató que en ese momento tenían que pagarle 12 mil pesos en total. “Unos ratas. Tuve que poner abogado”, señaló. “Agradezco el lugar donde laburé porque después me siguieron dando oportunidades pero tampoco siento que fue como un salto”, reconoció.



“Ellos en realidad arman el personaje que necesitan, si le va mal al programa necesitan que pase algo”, explicó Cinthia. Y, ante la pregunta de si volvería a participar reaccionó: “No, ni mamada. Así me esté cag. . . de hambre”.

Fuente: Tn Show